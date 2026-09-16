La segunda moneda digital más relevante descendió 0,31% en las últimas 24 horas. El rendimiento de otras criptos y los dólares digitales

Su tecnología permitió la tokenización (NFTs, stablecoins) y es fundamental para el desarrollo de la Web3.

Lanzado por Vitalik Buterin en 2015, Ethereum revolucionó el sector con contratos inteligentes y dApps descentralizadas.

Ethereum cotiza a u$s2.398,92 (-0,31%) y el mercado de criptomonedas muestra un ligero descenso global.

Este miércoles, Ethereum reportó un descenso de 0,31%, ubicándose en u$s2.398,92, con una capitalización de mercado de u$s292.795,33 millones, según las cotizaciones informadas por Binance.

Este miércoles 16 de septiembre, las criptomonedas logran una capitalización total de u$s2,58 billones, según los datos de CoinMarketCap, que monitorea 39.693 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -0,16% en el último día. Bitcoin lidera el mercado con una participación del 58,91%, seguido de Ethereum con el 11,34%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el miércoles 16 de septiembre es:

Bitcoin: u$s75.750,77 (-0,28%)

Ethereum: u$s2.398,92 (-0,31%)

BNB: u$s716,84 (-0,33%)

Ripple: u$s1,29 (-0,76%)

Solana: u$s97,71 (-0,08%)

Cardano: u$s0,19 (-2,45%)

Polkadot: u$s0,98 (2,58%)

Dogecoin: u$s0,08 (-0,85%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, miércoles 16 de septiembre, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $121,29 millones

Ethereum: $3,84 millones

BNB: $1,15 millones

Ripple: $2.076,02

Solana: $156.860

Cardano: $310,13

Polkadot: $1.581,21

Dogecoin: $128,61

Polygon: $148,85

Además, los precios en pesos de los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina al miércoles 16 de septiembre son los siguientes:

USDT: $1.596,90

DAI: $1.603,41

USDC: $1.598

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin y un grupo de desarrolladores, revolucionó el mundo de las criptomonedas al introducir un sistema que no solo permite la transferencia de valor, sino también la ejecución de aplicaciones descentralizadas (dApps).

A diferencia de Bitcoin, que se centra en ser una moneda digital descentralizada, Ethereum permite la creación de contratos inteligentes, que son programas autoejecutables que se activan bajo condiciones específicas, eliminando la necesidad de intermediarios y brindando mayor seguridad y transparencia a las transacciones.

Ethereum fue financiado mediante un exitoso crowdfunding en 2014, lo que permitió el lanzamiento de su criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido la base de su ecosistema, permitiendo que las aplicaciones descentralizadas operen de forma autónoma, sin depender de ninguna autoridad central.

Esto ha abierto nuevas oportunidades en áreas como la finanzas, la salud, la educación y la logística, donde las aplicaciones pueden operar de forma más eficiente y segura.

Otro de los logros de Ethereum ha sido la popularización de la tokenización, que permite crear nuevos activos digitales. Las stablecoins, que están vinculadas a activos tradicionales como el dólar, han ofrecido una alternativa más estable a las criptomonedas volátiles.

Los NFT, por su parte, han permitido la creación de nuevos mercados para el arte digital y los coleccionables.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) ha permitido que otras plataformas, como BNB y Avalanche, se construyan sobre la infraestructura de Ethereum.

Además, soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad de la red, reduciendo los costos y aumentando la velocidad de las transacciones.

Ethereum también ha sido esencial para el desarrollo de la Web3, una Internet descentralizada que busca devolver el control a los usuarios.

La Web3 pone énfasis en la privacidad y la autonomía, eliminando la necesidad de grandes intermediarios como gobiernos y corporaciones, lo que resulta en una web más libre y democrática.