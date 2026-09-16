En las últimas 24 horas, la criptomoneda número uno bajó 0,21%. Las cotizaciones de de otras divisas digitales y dólares cripto

Guía para comprar criptomonedas de forma segura en Argentina, usando exchanges reguladas como Binance y Bitget.

Bitcoin lidera mercado cripto (58,90%); la nota detalla cotizaciones en dólares y pesos argentinos para otras divisas.

Este miércoles, Bitcoin alcanzó los u$s75.701,92 tras un descenso de 0,21% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s1,52 billones, de acuerdo con Binance.

El ecosistema de criptomonedas alcanza una capitalización total de u$s2,58 billones este miércoles 16 de septiembre, según datos de CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del -0,13% en las últimas 24 horas. Bitcoin se posiciona con un participación del mercado cripto de 58,90%, Ethereum con un 11,34%, y las demás monedas lograron un 29,77%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, miércoles 16 de septiembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s75.701,92 (-0,21%)

Ethereum: u$s2.398,24 (-0,17%)

BNB: u$s715,53 (-0,52%)

Ripple: u$s1,29 (-0,65%)

Solana: u$s97,63 (-0,02%)

Cardano: u$s0,19 (-2,45%)

Polkadot: u$s0,98 (2,41%)

Dogecoin: u$s0,08 (-0,87%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este miércoles 16 de septiembre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $121,06 millones

Ethereum: $3,83 millones

BNB: $1,15 millones

Ripple: $2.076,02

Solana: $156.860

Cardano: $310,13

Polkadot: $1.581,21

Dogecoin: $128,61

Polygon: $148,85

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este miércoles 16 de septiembre a estos valores en pesos:

USDT: $1.596,30

DAI: $1.603,54

USDC: $1.597,40

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

En Argentina, adquirir criptomonedas comienza con abrir una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras apps inscriptas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas permiten acceder a una cuenta virtual (CVU) para recibir transferencias en pesos y fondear la cuenta fácilmente.

Posteriormente, se debe seleccionar la criptomoneda deseada para invertir. Algunas exchanges también aceptan el uso de tarjetas de crédito mediante servicios como Mercado Pago.

Además, las exchanges facilitan el intercambio de activos digitales y la transferencia a otras billeteras a través de QR o claves públicas.

Otra opción es operar mediante el sistema persona a persona (P2P), conectando directamente a compradores y vendedores.

Este método admite múltiples medios de pago, incluyendo cuentas fintech y plataformas como PayPal o similares. Sin embargo, es esencial revisar la reputación y el historial del vendedor.

Se aconseja evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha sido objeto de denuncias por parte de usuarios.

La carencia de medidas de protección puede exponer a los usuarios a fraudes y robos de datos sensibles.