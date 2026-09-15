La plataforma dejará de operar en septiembre y los usuarios tendrán hasta diciembre para retirar sus activos. Qué pasó y qué deben hacer.

Este cierre de CoinEx, junto a otros exchanges, evidencia un ajuste en la industria cripto por menor volumen y mayores costos.

Los usuarios de CoinEx deben retirar sus fondos antes del 22 de diciembre de 2026; otros activos se venderán y convertirán a USDT.

CoinEx, el exchange de criptomonedas, cerrará gradualmente hasta diciembre de 2026 debido a la caída del mercado y nuevas regulaciones.

CoinEx, la exchange de criptomonedas que funciona desde 2017, confirmó que cerrará su plataforma de intercambio y comenzará un proceso de cierre que terminará a fines de diciembre de 2026.

La compañía tomó la decisión después de analizar:

la caída del mercado de activos digitales

la baja en el volumen de operaciones

el aumento de los costos para cumplir con las regulaciones

Desde el anuncio, CoinEx suspendió el registro de nuevos usuarios y limitó algunas operaciones.

Los contratos de futuros quedaron habilitados solamente para reducir posiciones abiertas, mientras que también se bloquearon nuevas operaciones de margen, préstamos y servicios de rendimiento.

CoinEx cierra por etapas, qué pasará con los fondos

El cierre será progresivo. El 22 de septiembre dejarán de funcionar los servicios que no correspondan al mercado spot, incluidos los depósitos de criptomonedas, salvo las transferencias del token CET.

El 29 de septiembre será el turno del mercado spot. En ese momento se cancelarán las órdenes que todavía estén pendientes.

CoinEx dejará de operar en septiembre y los usuarios tendrán hasta diciembre para retirar sus activos.

Los usuarios deberán retirar sus criptomonedas antes del cierre definitivo. Los activos distintos de USDT que permanezcan en las cuentas serán vendidos por CoinEx en otros mercados y convertidos a esta stablecoin.

La compañía también indicó que recomprará sus tokens CET a 0,005 USDT por unidad hasta fines de septiembre. En paralelo, dejarán de operar CoinEx Smart Chain y OneSwap.

La fecha límite para retirar los fondos será el 22 de diciembre de 2026 a las 02:00 UTC. CoinEx garantizó que mantiene reservas superiores al 100% para respaldar los activos de sus usuarios.

En caso de que queden fondos en USDT después del cierre, serán trasladados a un sistema de custodia independiente que tendrá un costo mensual del 5% sobre el saldo original. Los usuarios podrán reclamar esos fondos hasta el 22 de agosto de 2028.

CoinEx Wallet y CoinEx Vault continuarán en funcionamiento porque son servicios independientes del exchange.

Qué otros exchanges cerraron en 2026

El cierre de CoinEx se suma a otras salidas de la industria cripto durante este año. En julio, BitMEX y BitMart también comunicaron el cierre de sus plataformas.

En estos casos, la menor actividad del mercado y las mayores exigencias regulatorias aparecen entre los factores que complican la operación de los exchanges.

También hubo cierres por otros motivos. A comienzos de septiembre, el exchange chileno Orionx anunció el fin de sus operaciones después de sufrir el robo de más de u$s7 millones en criptomonedas de sus clientes.

La tendencia muestra un proceso de ajuste dentro de la industria, con plataformas que dejan de operar ante un escenario de menor volumen y mayores costos.

Para los usuarios afectados, la recomendación es retirar los fondos antes de las fechas indicadas y verificar cualquier comunicación únicamente a través de los canales oficiales de cada plataforma.

Los anuncios de cierres suelen ser aprovechados por estafadores para intentar quedarse con las criptomonedas o los datos de los usuarios.