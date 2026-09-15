En las últimas 24 horas, la criptomoneda número cinco bajó 3,71%. Las cotizaciones de de otras divisas digitales y dólares cripto

Solana, lanzada en 2020, es alternativa veloz y de bajo costo a Ethereum para DeFi y NFT, a pesar de desafíos de red.

El mercado de criptomonedas decreció un 2,98% en 24 horas; Solana, la sexta, cayó 3,71% y cotiza a u$s99,49 en Binance.

Solana, la sexta criptomoneda líder, reporta un descenso de 3,71% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este martes a u$s99,49, con una capitalización de mercado de u$s58.403,97 millones.

Las criptomonedas alcanzan una capitalización de mercado de u$s2,61 billones este martes 15 de septiembre, con 39.689 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas decreció un -2,98% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,92%, seguido por Ethereum con un 11,34%. El resto suma un 29,73%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 15 de septiembre, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s76.555,24 (-3,29%)

Ethereum: u$s2.426,07 (-4,39%)

BNB: u$s721,60 (-0,71%)

Ripple: u$s1,39 (-3,75%)

Solana: u$s99,49 (-3,71%)

Cardano: u$s0,20 (-5,23%)

Polkadot: u$s0,98 (-3,64%)

Dogecoin: u$s0,08 (-3,81%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las principales criptomonedas en Argentina tienen los siguientes precios en pesos, según las exchanges locales más relevantes al martes 15 de septiembre:

Bitcoin: $122,24 millones

Ethereum: $3,87 millones

BNB: $1,15 millones

Ripple: $2.220,98

Solana: $159.040,40

Cardano: $322,03

Polkadot: $1.560,70

Dogecoin: $130,45

Polygon: $154,48

En otro orden, este martes 15 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.592,60

DAI: $1.600,88

USDC: $1.592,90

Solana: qué es y cómo se fundó

El mayor aporte de Solana es su "Proof of History" (Prueba de Historia), una tecnología que organiza las transacciones de forma eficiente antes de confirmarlas, mejorando la velocidad y reduciendo costos. Mientras que Ethereum, en sus primeros años, procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo, Solana puede gestionar miles, marcando una diferencia significativa.

En 2020, Solana lanzó su red principal, estableciéndose como una plataforma innovadora y accesible. Esto atrajo a desarrolladores interesados en áreas como DeFi y NTF, donde Solana ofrecía una alternativa frente a los elevados costos de Ethereum.

El crecimiento del ecosistema de Solana ha sido acelerado, ganándose la atención de usuarios y proyectos por su rendimiento técnico. Aunque Ethereum sigue siendo el estándar para las aplicaciones descentralizadas, Solana se posiciona como una alternativa más rápida y escalable.

A pesar de su éxito, Solana ha enfrentado problemas como interrupciones en la red y cuestionamientos sobre su descentralización. Sin embargo, su equipo y comunidad han trabajado intensamente para resolver estos desafíos y mejorar su infraestructura.

Hoy, Solana se destaca por su velocidad, bajos costos y eficiencia, consolidándose como una opción sólida y competitiva frente a Ethereum en el ecosistema cripto.