En las últimas 24 horas, la criptomoneda número uno subió 2,06%. Ccómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

La moneda digital continúa consolidándose como resguardo de valor ante la inflación, apoyada en un límite de emisión estricto de 21 millones de unidades.

El mercado global de criptomonedas suma una capitalización de u$s2,68 billones, donde Bitcoin mantiene el liderazgo con una cuota del 59,04%.

Bitcoin alcanzó los u$s78.837,23 este lunes, registrando una suba del 2,06% en las últimas 24 horas y consolidando un valor de u$s1,58 billones.

Con un valor circulante de u$s1,58 billones, Bitcoin subió un 2,06% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s78.837,23 este lunes, de acuerdo con los registros de Binance.

Este lunes 14 de septiembre, las criptomonedas logran una capitalización total de u$s2,68 billones, según los datos de CoinMarketCap, que monitorea 39.685 monedas.

De esta forma, el mercado global de criptomonedas aumentó un 1,66% en las últimas 24 horas. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 59,04%, Ethereum lo sigue con un 11,50%, y el resto suma un 29,46%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, los precios promedio en dólares de las criptomonedas principales para el lunes 14 de septiembre son los siguientes:

Bitcoin: u$s78.837,23 (2,06%)

Ethereum: u$s2.526,32 (0,92%)

BNB: u$s724,50 (0,51%)

Ripple: u$s1,43 (5,54%)

Solana: u$s102,83 (1,92%)

Cardano: u$s0,21 (1,49%)

Polkadot: u$s1,01 (-1,12%)

Dogecoin: u$s0,08 (0,33%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este lunes 14 de septiembre, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $126,71 millones

Ethereum: $4,03 millones

BNB: $1,16 millones

Ripple: $2.296,86

Solana: $164.696,10

Cardano: $339,02

Polkadot: $1.615,96

Dogecoin: $135,57

Polygon: $155,53

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este lunes 14 de septiembre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.593,60

DAI: $1.601,08

USDC: $1.594,60

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el enigmático Satoshi Nakamoto, se considera la primera criptomoneda que transformó el panorama financiero. Su misión principal es proporcionar una forma descentralizada de realizar pagos, eliminando intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin funciona a través de un sistema de consenso basado en prueba de trabajo, donde los mineros validan las transacciones a partir de complejos cálculos matemáticos. Este mecanismo asegura la seguridad y confiabilidad de la red, aunque tiene el inconveniente de un elevado consumo energético.

Con el paso de los años, Bitcoin ha adquirido relevancia no solo como moneda digital, sino también como un resguardo de valor, comparado con el oro. Su cantidad limitada, con un límite de 21 millones de bitcoins, ha atraído a inversores que buscan protegerse de la inflación.

Sin embargo, Bitcoin enfrenta desafíos como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones en su red. Para abordar estos problemas, se han propuesto soluciones como la Lightning Network, destinada a agilizar las transacciones y reducir sus costos.

A pesar de los problemas de uso ilícito y las fluctuaciones de su valor, Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más popular y valiosa, con un impacto profundo en el sistema financiero global.