En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal subió 1,96%. Los valores actuales de las otras monedas y los dólares cripto

La guía para comprar criptomonedas de forma segura en Argentina sugiere exchanges como Binance y evita plataformas inseguras.

Se actualizan los precios de Bitcoin y otras criptos en pesos argentinos, incluyendo Ethereum y stablecoins como USDT.

Las principales criptomonedas, como Bitcoin (u$s78.774) y Ethereum, cotizan con alzas este lunes 14 de septiembre.

Bitcoin, la la divisa digital de mayor capitalización de mercado con un valor total de u$s1,58 billones, registró un aumento de 1,96% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s78.774,40 por unidad este lunes, según datos de Binance.

CoinMarketCap registra este lunes 14 de septiembre un total de u$s0 en capitalización de mercado para más de 0 criptomonedas.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del 0% en las últimas 24 horas. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 0%, Ethereum lo sigue con un 0%, y el resto suma un 100%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, lunes 14 de septiembre, las cotizaciones promedio en dólares globales de las principales criptomonedas son las que se detallan a continuación:

Bitcoin: u$s78.774,40 (1,96%)

Ethereum: u$s2.525,61 (0,85%)

BNB: u$s724,45 (0,50%)

Ripple: u$s1,43 (5,36%)

Solana: u$s102,79 (1,86%)

Cardano: u$s0,21 (1,29%)

Polkadot: u$s1,01 (-0,96%)

Dogecoin: u$s0,08 (0,27%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al lunes 14 de septiembre:

Bitcoin: $127,30 millones

Ethereum: $4,03 millones

BNB: $1,16 millones

Ripple: $2.276,67

Solana: $163.886,10

Cardano: $338,24

Polkadot: $1.614,12

Dogecoin: $135,44

Polygon: $155,55

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este lunes 14 de septiembre a estos valores en pesos:

USDT: $1.593,60

DAI: $1.601,08

USDC: $1.594,60

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, es necesario abrir una cuenta en alguna exchange reconocida, como Binance Bitget, que operan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), avalados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite transferencias en pesos para fondear y realizar compras de criptomonedas.

Luego, basta con elegir la divisa digital deseada y adquirirla. Algunas exchanges también permiten el uso de tarjetas de crédito a través de Mercado Pago o servicios internacionales.

Además, es posible intercambiar distintos activos y realizar transferencias de criptomonedas usando QR o claves públicas.

Otra alternativa es el sistema persona a persona (P2P), que permite transacciones directas entre usuarios.

En este sistema, es esencial verificar la reputación del vendedor y su historial de operaciones para garantizar una transacción segura.

Por último, los especialistas aconsejan evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha sido reportada por varios usuarios.

Estas carecen de herramientas de seguridad necesarias, exponiendo a los usuarios a riesgos como el robo de fondos y datos.