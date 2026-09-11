La actividad cripto volvió a crecer después del mínimo de julio, aunque los u$s510.400 millones negociados todavía quedan lejos del récord de enero

Bitcoin avanzó 25% y ETF atrajeron u$s3.520 M; el mercado aún está 45% por debajo de enero.

Binance lideró con u$s243.100 M; el volumen de derivados creció 15,9% a u$s3.51 billones, 6,87x el spot.

El volumen del mercado cripto al contado subió 19% en agosto, alcanzando u$s510.400 M, su mayor repunte mensual.

El mercado de criptomonedas recuperó parte del movimiento perdido durante el año luego que en agosto pasado, el volumen de operaciones al contado en las principales exchanges aumentó 19% y alcanzó los u$s510.400 millones, según datos de WuBlockchain.

Sin embargo, la actividad todavía se encuentra 45% por debajo de enero, cuando alcanzó los u$s931.800 millones.

El repunte se produjo después de un julio débil, donde el mercado al contado procesó u$s429.000 millones, su menor registro de 2026.

De esta manera, agosto interrumpió la tendencia negativa y marcó la mayor recuperación mensual del año, aunque aún falta compensar la caída acumulada.

Los derivados, que incluyen productos como futuros y permiten operar sobre el precio de un activo sin comprarlo directamente, también crecieron, aunque a un ritmo menor.

En agosto aumentaron 15,9% hasta u$s3.51 billones. El volumen fue 6,87 veces superior al del mercado al contado, lo que muestra el peso que todavía tienen estos instrumentos.

El mercado cripto recupera impulso y el volumen al contado crece 19% en agosto

Binance mantiene el liderazgo en el sector

La recuperación fue generalizada: el volumen aumentó en 13 de los 14 exchanges analizados y Uniswap fue la única plataforma que registró una caída, de 18,7%.

Binance mantuvo el liderazgo con u$s243.100 millones negociados al contado y u$s1.67 billones en futuros durante agosto.

En el mercado spot, Binance concentró el 47,6% de las operaciones, seguida por OKX, con u$s46.900 millones, y Coinbase, con u$s40.900 millones.

Entre las tres plataformas reunieron el 64,8% del volumen total al contado, algo que muestra el alto nivel de concentración que mantiene este mercado.

En derivados Binance también quedó primera, seguida por OKX y Bybit. Las tres concentraron el 74,7% del volumen de futuros, mientras que Hyperliquid registró u$s264.700 millones, su mejor resultado mensual del año.

Bitcoin y los ETF acompañaron el repunte

La recuperación coincidió con una fuerte suba de Bitcoin que avanzó alrededor de 25% en agosto, su mejor desempeño mensual desde noviembre de 2024.

Los ETF de Bitcoin que cotizan en los Estados Unidos también registraron entradas netas por u$s3.520 millones, el mejor resultado mensual de 2026.

La combinación de mayores precios, flujos hacia los ETF y más operaciones muestra un renovado interés por el mercado. Sin embargo, el volumen spot todavía está 45% por debajo de enero y los derivados mantienen una escala muy superior.

Por ahora, agosto representa una recuperación importante frente al mínimo de julio, pero todavía no confirma un cambio de tendencia para el resto del año.