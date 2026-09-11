La criptomoneda más popular subió 0,95% en las últimas 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Para comprar criptoactivos de forma segura se recomienda usar plataformas registradas ante la CNV y evitar operadores sin garantías.

En Argentina, el Bitcoin cotiza a $125,08 millones de pesos, mientras que las stablecoins como el USDT operan a un promedio de $1.594,60.

Bitcoin subió un 0,95% y alcanzó los u$s77.842,89, liderando la cotización de criptomonedas que muestra al Ethereum en u$s2.578,30.

Este viernes, Bitcoin experimentó un aumento de 0,95%, ubicando su precio en u$s77.842,89 y llevando su capitalización de mercado a u$s1,56 billones, según el panel de Binance.

Las criptomonedas alcanzan una capitalización de mercado de u$s0 este viernes 11 de septiembre, con 0 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales decreció un 0% en el último día. En cuanto a la participación de mercado, Bitcoin se mantiene en el 0%, Ethereum en el 0%, y el resto de criptomonedas representa el 100%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 11 de septiembre, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s77.842,89 (0,95%)

Ethereum: u$s2.578,30 (5,31%)

BNB: u$s729,81 (3,02%)

Ripple: u$s1,37 (1,56%)

Solana: u$s102,29 (2,62%)

Cardano: u$s0,21 (0,62%)

Polkadot: u$s1,07 (-1,85%)

Dogecoin: u$s0,09 (2,67%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, viernes 11 de septiembre, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $125,08 millones

Ethereum: $4,11 millones

BNB: $1,17 millones

Ripple: $2.202,10

Solana: $163.743,80

Cardano: $336,22

Polkadot: $1.713,02

Dogecoin: $137,31

Polygon: $155,36

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este viernes 11 de septiembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.594,60

DAI: $1.592,45

USDC: $1.594,70

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Comprar criptomonedas en Argentina comienza con la apertura de una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras firmas que están habilitadas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite fondear la cuenta mediante transferencias en pesos para adquirir criptomonedas.

El siguiente paso es elegir la criptomoneda de preferencia y comprarla con pesos. Algunas exchanges también permiten realizar compras con tarjetas de crédito, a través de servicios como Mercado Pago.

Además, estas plataformas brindan la opción de intercambiar activos digitales y realizar transferencias hacia otras billeteras usando QR o claves públicas.

Otra opción es operar mediante el sistema persona a persona (P2P), que conecta compradores y vendedores directamente.

En este modelo, se pueden utilizar medios de pago como cuentas bancarias, fintech y plataformas como PayPal o similares. Es esencial revisar la reputación del vendedor antes de cerrar una operación.

Finalmente, los especialistas advierten sobre plataformas inseguras, como Paxful, que ha recibido reclamos de los usuarios. Esto se debe a que carecen de sistemas de seguridad, dejando a los usuarios vulnerables a fraudes y robo de información.