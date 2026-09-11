En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal subió 0,95%. Los valores actuales de otras monedas virtuales y dólares cripto

Precaución con plataformas P2P; evita sitios inseguros como Paxful para prevenir fraudes y robos de información.

Para comprar criptomonedas en Argentina, usa exchanges registradas por CNV como Binance o Bitget, fondeando con pesos.

Con un alza de 0,95% en las últimas 24 horas, Bitcoin cotiza a u$s77.842,89 este viernes, respaldado por una capitalización de mercado de u$s1,56 billones, según Binance.

El ecosistema de criptomonedas alcanza una capitalización total de u$s2,66 billones este viernes 11 de septiembre, según datos de CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado global de criptomonedas aumentó un 1,45% en las últimas 24 horas. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 58,67%, Ethereum lo sigue con un 11,81%, y el resto suma un 29,52%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, viernes 11 de septiembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s77.842,89 (0,95%)

Ethereum: u$s2.574,60 (5,12%)

BNB: u$s729,81 (3,02%)

Ripple: u$s1,37 (1,55%)

Solana: u$s102,29 (2,62%)

Cardano: u$s0,21 (0,40%)

Polkadot: u$s1,07 (-1,87%)

Dogecoin: u$s0,09 (2,67%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 11 de septiembre, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $125,09 millones

Ethereum: $4,11 millones

BNB: $1,17 millones

Ripple: $2.202,10

Solana: $163.743,80

Cardano: $336,22

Polkadot: $1.713,02

Dogecoin: $137,31

Polygon: $155,36

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este viernes 11 de septiembre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.594,60

DAI: $1.597,96

USDC: $1.594,70

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el misterioso creador conocido como Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda que revolucionó el sistema financiero. Su principal objetivo es ofrecer una forma descentralizada de realizar transacciones, sin la necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso denominado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones a través de complejos cálculos matemáticos. Este proceso garantiza la seguridad y la integridad de la red, aunque también implica un alto consumo de energía.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido ampliamente adoptado, no solo como una moneda digital, sino también como un refugio de valor, similar al oro. Su oferta limitada, con un máximo de 21 millones de bitcoins, atrajo a inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin ha enfrentado varios desafíos, como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones en su red. Estos problemas han dado lugar al desarrollo de soluciones como la Lightning Network, que busca mejorar la velocidad y reducir los costos.

Bitcoin también ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas, así como a las fluctuaciones extremas en su valor. Sin embargo, sigue siendo la criptomoneda más conocida y valorada, con un impacto significativo en la industria financiera global.