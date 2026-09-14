El planteo de Jensen Huang se da en medio de un aumento sostenido de ataques cripto y de una advertencia conjunta de 100 empresas sobre la IA

La controversia entre CEOs y datos del sector genera incertidumbre, mientras el mercado apuesta a la seguridad con IA.

Jensen Huang (Nvidia) acusa a la industria de ciberseguridad de exagerar riesgos de IA para impulsar la venta de productos.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, acusó a la industria de ciberseguridad de exagerar los riesgos de la inteligencia artificial para generar demanda de sus propios productos.

El planteo llegó este jueves durante su participación en la conferencia Communacopia + Technology de Goldman Sachs, en San Francisco, y choca con un dato que complica su lectura: los ataques contra plataformas cripto crecieron cerca de 50% en la primera mitad de 2026.

"La razón por la que hay tanta conversación hoy sobre ciberseguridad es porque la industria se está preparando para lanzar algunos productos", sostuvo el ejecutivo, según reprodujo Axios. El razonamiento de Huang fue directo: si una compañía necesita instalar un producto de seguridad, primero necesita que el mercado perciba una amenaza real.

El propio CEO fue más allá y preguntó quién no querría tener un mercado desesperado haciendo fila por su producto. Aun así, no descartó a la ciberseguridad como negocio: la definió como el próximo gran caso de uso de la IA y una oportunidad empresarial sólida, con lo cual su crítica apunta al alarmismo comercial y no al riesgo en sí, en medio de la alerta por riesgos de la IA en ciberseguridad.

Los ataques a plataformas cripto no bajaron

El dato que tensiona el argumento de Huang viene del sector cripto. Según el informe de mitad de año de SlowMist, entre enero y junio de 2026 se registraron 182 incidentes de seguridad en el ecosistema blockchain, frente a 121 en el mismo período de 2025. Las pérdidas, sin embargo, cayeron de u$s2.373 millones a unos u$s956 millones.

Esa combinación (más ataques, menos dinero robado) no permite descartar la advertencia sobre el uso malicioso de la IA: puede reflejar una mejor respuesta de los equipos de seguridad, pero también un cambio en el tamaño de cada golpe. Lo que confirma es que la frecuencia de los intentos sigue en aumento para exchanges, protocolos y custodios de activos digitales.

Manuel Aráoz, cofundador de OpenZeppelin, señaló que los agentes de IA ya pueden rastrear vulnerabilidades en contratos inteligentes a mayor velocidad de la que los revisores humanos logran auditarlos, una brecha que presiona a los equipos que deben detectar fallas antes que un atacante automatizado.

Más de 100 empresas ya firmaron una advertencia conjunta

La postura de Huang también contrasta con una carta abierta publicada el 27 de agosto por OpenAI, firmada por más de 100 compañías bajo el título "A call for collective action on cyber defense".

El documento advierte que los ataques habilitados por IA se volverán "mucho más generalizados y sofisticados" en los próximos meses y ubica en riesgo a hospitales, plantas de tratamiento de agua e infraestructura de internet.

Entre los firmantes están:

Anthropic

Google

Microsoft

Amazon Web Services

Cisco

IBM

CrowdStrike

Cloudflare

Mastercard

Visa

El mercado ya está apostando a la seguridad

Los movimientos bursátiles también contradicen la lectura de Huang de que se trata solo de una campaña de marketing.

Las acciones de CrowdStrike saltaron 20,5% a fines de agosto tras reportar el mejor trimestre de su historia, con el gasto empresarial en seguridad impulsado por el temor a amenazas de IA como uno de los motores centrales del resultado.

Para las plataformas cripto, donde una falla puede comprometer contratos inteligentes, puentes entre redes y billeteras con consecuencias financieras inmediatas, la discusión no es menor. Que baje el monto robado no resuelve el problema si la cantidad de intentos sigue en alza, porque cada incidente consume tiempo de investigación y puede erosionar la confianza de los usuarios.

Las declaraciones de Huang se suman a un patrón de afirmaciones contundentes que favorecen el relato comercial de Nvidia. Días antes de la conferencia de Goldman Sachs, el ejecutivo había asegurado que la inteligencia artificial de nivel humano ya había llegado, una definición que luego repitió OpenAI.

Eso no invalida su planteo sobre el marketing del miedo, pero sí sugiere separar sus pronósticos tecnológicos de los datos verificables. Nvidia participa directamente del crecimiento de la infraestructura de IA y tiene interés en presentar la tecnología como una plataforma de múltiples aplicaciones, incluida la seguridad digital.

La pregunta que queda abierta no es si existe una estrategia de ventas detrás del discurso del riesgo, sino si las herramientas que se están comprando realmente mejoran la capacidad de detectar y contener ataques. Los próximos informes de incidentes en el sector cripto serán una prueba más concreta que cualquier declaración de un CEO.