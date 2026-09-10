Brian Armstrong vinculó su optimismo con la proximidad del próximo halving, el evento que suele marcar los ciclos de la criptomoneda

Aunque hay resistencia en u$s83.000, los pagos con stablecoins en Base crecieron un 700% anual, clave para Coinbase.

La perspectiva se basa en el próximo halving de Bitcoin, un evento clave que reduce la recompensa a mineros.

Brian Armstrong, CEO de Coinbase, estima que Bitcoin (BTC) ya encontró un mínimo y prevé una tendencia alcista en 1-2 años.

Brian Armstrong, CEO de Coinbase, afirmó durante una entrevista que Bitcoin (BTC) probablemente ya encontró un mínimo y podría comenzar una nueva tendencia alcista durante los próximos uno o dos años.

Armstrong vinculó su perspectiva con el próximo halving de Bitcoin, el evento que reduce a la mitad la recompensa que reciben los mineros por cada bloque validado.

Para el CEO de la exchange, la proximidad de ese nuevo hito del activo podría convertirse nuevamente en un factor relevante para el comportamiento del mercado.

Sin embargo, el mercado continúa expuesto a cambios en la liquidez, el apetito por el riesgo y la demanda de los inversores, mientras Bitcoin todavía se encuentra considerablemente por debajo de su récord histórico.

Bitcoin y su nueva racha alcista

Según datos citados por The Block, BTC cotizaba alrededor de los u$s78.000, con una caída de aproximadamente 1,7% en 24 horas y un retroceso cercano al 38% respecto de su último máximo histórico de u$s126.000.

El comportamiento reciente también fue destacado por Glassnode, ya que en una investigación publicada el miércoles, la firma señaló que Bitcoin acumuló una suba del 23% en 21 sesiones hasta el 9 de septiembre, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 permanecieron mayormente estables durante ese período.

No obstante, la recuperación de algunas semanas no alcanza por sí sola para confirmar el inicio de un nuevo ciclo alcista, mientras que uno de los principales obstáculos se encuentra precisamente en los niveles de precios inmediatos.

Glassnode identificó una zona de resistencia entre u$s83.000 y u$s86.000, mientras observó una disminución de la presión vendedora a medida que Bitcoin se aproximaba a ese rango.

La evolución de esa zona podría ser determinante, ya que una ruptura acompañada por suficiente demanda reforzaría la interpretación alcista, mientras que un rechazo podría aumentar nuevamente la cautela entre los operadores.

Otro indicador citado por Glassnode, el Sell-Side Risk Ratio de siete días, se ubicó en 7 puntos básicos diarios, menos de la mitad de los 16 puntos básicos registrados durante el pico de agosto.

Es por eso que esta caída reflejó una menor presión vendedora según esa métrica, aunque no constituye por sí misma una señal definitiva de compra.

La importancia del halving de Bitcoin

El argumento de Armstrong se apoyó en uno de los eventos más seguidos por los participantes del mercado, ya que cada halving reduce a la mitad la cantidad de nuevos BTC que reciben los mineros como recompensa.

Por ese motivo, el acontecimiento suele utilizarse como referencia para analizar la evolución de la oferta del activo y sus ciclos históricos.

Sin embargo, la relación entre el halving y el precio no es automática, ya que el mercado puede anticipar el evento con meses o años de anticipación y, al mismo tiempo, otros factores macroeconómicos y financieros pueden modificar significativamente la trayectoria de BTC.

Por otro lado, el CEO tampoco estableció un precio objetivo ni una fecha concreta para una eventual recuperación y su planteo apuntó a un horizonte de uno a dos años, durante el cual Bitcoin podría atravesar nuevas correcciones, períodos de lateralización o avances irregulares antes de consolidar una tendencia.

Coinbase pone fichas en las stablecoins

Por otra parte, en la entrevista con Bloomberg, Armistrong agregó a su análisis la importancia del crecimiento de los pagos con stablecoins en Base, la red de capa 2 asociada a Coinbase.

Según el ejecutivo, los pagos con stablecoins en Base aumentaron un 700% interanual, una cifra que la compañía utiliza para ilustrar la expansión de aplicaciones vinculadas con activos digitales estables y transferencias basadas en blockchain.

Las stablecoins son tokens diseñados para mantener un valor relativamente estable respecto de un activo de referencia, habitualmente el dólar, y en el ecosistema cripto se utilizan para pagos, liquidaciones, transferencias y operaciones financieras.

Su expansión, sin embargo, también planteó varios desafíos relacionados con las reservas que respaldan estos tokens, la liquidez, la regulación y la concentración de determinados proveedores.

Es por eso que Armstrong mencionó además sus ambiciosas proyecciones en las cuales el mercado de stablecoins podría alcanzar los u$s3 billones para 2030.

Se trata de una estimación citada por el ejecutivo, no de un número ya alcanzado, y su concreción dependerá de factores como la adopción, la regulación y la capacidad de estas herramientas para competir con los sistemas tradicionales de pagos.