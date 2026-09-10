En las últimas 24 horas, la criptomoneda número cinco bajó 3,98%. Las cotizaciones de de otras divisas digitales y dólares cripto

El mercado cripto global cayó 2,06% y Solana se destaca como alternativa eficiente a Ethereum para DeFi y NFT.

Esta criptomoneda es la sexta líder del mercado con u$s58.331,79 millones de capitalización, según Binance.

Solana bajó 3,98% hoy, cotizando a u$s99,49 global y $159.281,80 en Argentina el 10 de septiembre.

Según el panel de Binance, Solana, la sexta criptomoneda líder, bajó 3,98% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s99,49, con una capitalización de mercado de u$s58.331,79 millones.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,63 billones de capitalización este jueves 10 de septiembre, con 39.662 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -2,06% en el último día. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 58,98%, Ethereum mantiene un 11,44%, y el resto agrupa el 29,58%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, jueves 10 de septiembre, las cotizaciones promedio en dólares globales de las principales criptomonedas son las que se detallan a continuación:

Bitcoin: u$s77.108,71 (-1,75%)

Ethereum: u$s2.460,80 (-1,06%)

BNB: u$s712,09 (-3,88%)

Ripple: u$s1,35 (-5,05%)

Solana: u$s99,49 (-3,98%)

Cardano: u$s0,21 (-3,96%)

Polkadot: u$s1,10 (-1,89%)

Dogecoin: u$s0,08 (-5,96%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, jueves 10 de septiembre, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $123,88 millones

Ethereum: $3,93 millones

BNB: $1,14 millones

Ripple: $2.161,13

Solana: $159.281,80

Cardano: $335,11

Polkadot: $1.769,82

Dogecoin: $133,96

Polygon: $149,71

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este jueves 10 de septiembre a estos valores en pesos:

USDT: $1.595,30

DAI: $1.598,33

USDC: $1.596,40

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una de las blockchain más prometedoras del ecosistema cripto. Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, se creó para abordar los problemas de escalabilidad de redes como Ethereum y Bitcoin.

La innovación más destacada de Solana es su "Proof of History" (Prueba de Historia), un sistema que organiza las transacciones de forma eficiente antes de ser procesadas, permitiendo mayor velocidad y menores costos. Ethereum, en sus comienzos, procesaba unas 15 transacciones por segundo, mientras que Solana maneja miles, convirtiéndose en una opción más escalable.

Con la introducción de su red principal en 2020, Solana se consolidó como una blockchain ideal para aplicaciones descentralizadas. Sectores como DeFi y NTF encontraron en Solana una alternativa viable frente a las limitaciones de Ethereum, especialmente por los altos costos de gas.

El ecosistema de Solana ha crecido significativamente, atrayendo a desarrolladores que valoran su eficiencia técnica y accesibilidad. Aunque Ethereum sigue siendo líder en adopción global, Solana ha emergido como una alternativa competitiva para proyectos que priorizan la velocidad y los bajos costos.

Sin embargo, Solana ha tenido desafíos como interrupciones en su red y críticas sobre su descentralización. Estos problemas han sido atendidos por su equipo, que trabaja constantemente para fortalecer la red y su infraestructura.

Hoy en día, Solana es una blockchain que combina innovación, eficiencia y bajos costos, consolidándose como un contendiente destacado en la industria blockchain frente a Ethereum.