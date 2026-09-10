En las últimas 24 horas, la segunda mayor criptomoneda retrocedió 1,08%. Cómo evolucionaron otras monedas digitales y dólares cripto

Ethereum impulsó la tokenización de activos (stablecoins, NFT) y el desarrollo de la Web3 descentralizada.

Vitalik Buterin lanzó Ethereum en 2015, revolucionando con contratos inteligentes y dApps en el mercado.

Ethereum cotiza a u$s2.460,53 y el mercado global de criptomonedas llega a u$s2,63 billones.

Ethereum, la segunda criptomoneda más popular, cotiza este jueves a u$s2.460,53 en la pizarra de Binance, tras un retroceso de 1,08% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s300.271,56 millones.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s2,63 billones este jueves 10 de septiembre, según CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un -2,05% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 58,98% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 11,44%. Las demás criptomonedas representan el 29,58%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al jueves 10 de septiembre, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s77.092,19 (-1,79%)

Ethereum: u$s2.460,53 (-1,08%)

BNB: u$s712,12 (-3,87%)

Ripple: u$s1,35 (-5,07%)

Solana: u$s99,48 (-3,99%)

Cardano: u$s0,21 (-3,97%)

Polkadot: u$s1,10 (-1,89%)

Dogecoin: u$s0,08 (-5,95%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al jueves 10 de septiembre:

Bitcoin: $123,86 millones

Ethereum: $3,93 millones

BNB: $1,14 millones

Ripple: $2.161,13

Solana: $159.281,80

Cardano: $335,11

Polkadot: $1.769,82

Dogecoin: $133,96

Polygon: $149,71

En tanto, este jueves 10 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina tienen las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.594,90

DAI: $1.598,33

USDC: $1.596,40

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum fue lanzado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo con la visión de crear una plataforma blockchain mucho más que solo para transacciones financieras.

Si bien Bitcoin introdujo el concepto de moneda descentralizada, Ethereum permitió la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) que operan gracias a los contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se activan automáticamente bajo ciertas condiciones, lo que permite la automatización de procesos sin la necesidad de intermediarios.

El lanzamiento de Ethereum fue posible gracias a un exitoso financiamiento colectivo en 2014, lo que permitió también la creación de su criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido el componente clave que permitió a Ethereum ofrecer mucho más que una criptomoneda. Estos contratos permiten que las aplicaciones se ejecuten sin necesidad de intervención humana, lo que garantiza eficiencia y seguridad.

Uno de los grandes avances de Ethereum fue la popularización de la tokenización de activos, que permitió la creación de monedas digitales estables (stablecoins) y los tokens no fungibles (NFT).

Las stablecoins, vinculadas a activos tradicionales, ayudan a mitigar la volatilidad de las criptomonedas, mientras que los NFT han transformado el mercado de coleccionables y arte digital.

Ethereum también permitió el desarrollo de nuevas redes, como BNB y Avalanche, gracias a la Ethereum Virtual Machine (EVM), que permitió la interoperabilidad entre plataformas.

Además, soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad y reducido los costos asociados con el uso de Ethereum.

Finalmente, Ethereum ha sido una de las plataformas clave en el surgimiento de la Web3, una nueva versión descentralizada de Internet.

La Web3 pone el control de los datos en manos de los usuarios, ofreciendo un entorno más privado, autónomo y libre de los grandes intermediarios tradicionales.