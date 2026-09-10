La criptomoneda de mayor capitalización retrocedió 1,78% en las últimas 24 horas. Los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Ethereum registra una baja del 1,06% y cotiza a u$s2.461,84, en un mercado que suma más de 39.000 criptomonedas según CoinMarketCap.

En Argentina, el precio de Bitcoin se ubica en $123,88 millones de pesos, mientras que el dólar cripto USDT cotiza a $1.595,50.

Bitcoin cotiza a u$s77.121,24 con una baja del 1,78%, mientras el mercado global de criptomonedas retrocede un 2,04% este jueves.

Bitcoin cotiza a u$s77.121,24 este jueves tras un retroceso de 1,78% en los últimas 24 horas, con una capitalización de u$s1,55 billones, según datos extraídos de Binance.

CoinMarketCap registra este jueves 10 de septiembre un total de u$s2,63 billones en capitalización de mercado para más de 39.662 criptomonedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un retroceso del -2,04% en el último día. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,99%, seguido por Ethereum con un 11,44%. El resto suma un 29,57%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este jueves 10 de septiembre, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:

Bitcoin: u$s77.121,24 (-1,78%)

Ethereum: u$s2.461,84 (-1,06%)

BNB: u$s712 (-3,88%)

Ripple: u$s1,35 (-5,12%)

Solana: u$s99,49 (-4%)

Cardano: u$s0,21 (-3,95%)

Polkadot: u$s1,10 (-2,07%)

Dogecoin: u$s0,08 (-6,06%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al jueves 10 de septiembre:

Bitcoin: $123,88 millones

Ethereum: $3,93 millones

BNB: $1,14 millones

Ripple: $2.161,13

Solana: $159.281,80

Cardano: $335,11

Polkadot: $1.769,82

Dogecoin: $133,96

Polygon: $149,71

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este jueves 10 de septiembre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.595,50

DAI: $1.598,33

USDC: $1.596,40

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, fue la primera criptomoneda en cambiar el panorama financiero. Su objetivo es ofrecer una alternativa descentralizada para realizar pagos sin depender de bancos o gobiernos.

Bitcoin se basa en un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos. Este proceso asegura la seguridad de la red, aunque consume una gran cantidad de energía.

Con el tiempo, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, gracias a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de su popularidad, Bitcoin enfrenta desafíos en cuanto a escalabilidad y alto costo de las transacciones. La Lightning Network es una de las soluciones que busca mejorar estos aspectos.

Bitcoin también ha sido objeto de controversia por su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones de valor, pero continúa siendo la criptomoneda más conocida y con un impacto importante en el sector financiero global.