Ripple pasó más de u$s1.3 millones en RLUSD a Ethereum en una operación que incrementó la incertidumbre sobre el destino de los fondos

Ripple no ha explicado oficialmente el motivo del movimiento de la stablecoin ni el destino final de los fondos en la red Ethereum.

La operación implicó "quemar" 1.363.614 RLUSD en XRP Ledger y "acuñar" la misma cantidad segundos después en Ethereum.

Ripple movió u$s1.36 millones de su stablecoin RLUSD entre redes, transfiriendo fondos de XRP Ledger a Ethereum el 6 de septiembre.

Ripple realizó un movimiento de u$s1.36 millones en su stablecoin RLUSD entre dos de las redes donde opera.

La operación involucró el retiro de 1.363.614,85 RLUSD de XRP Ledger y la creación de la misma cantidad en Ethereum.

La operación llamó la atención porque se hizo por exactamente el mismo monto y en cuestión de segundos.

El movimiento fue detectado a partir de los registros públicos de la blockchain y reportado por U.Today, un medio especializado en criptomonedas.

Por ahora, Ripple no dio una explicación pública sobre el motivo de la operación.

¿Qué pasó con los RLUSD?

El 6 de septiembre, 1.363.614,85 RLUSD fueron quemados o enviados a una dirección irrecuperable en XRP Ledger. Apenas unos segundos después, se creó exactamente la misma cantidad en Ethereum.

La coincidencia indica, en principio, que no se trataría de una emisión adicional de RLUSD, sino de un posible traslado de liquidez de una red a otra.

Luego de ser creados en Ethereum, los tokens fueron enviados a una wallet externa. Sin embargo, los datos disponibles no permiten saber quién controla esa dirección ni para qué serán utilizados los fondos.

RLUSD está diseñada para funcionar en distintas blockchains, entre ellas XRP Ledger y Ethereum. Por eso, Ripple puede mover el suministro entre redes mediante operaciones de quema y acuñación.

Una posible explicación es que la compañía esté reorganizando dónde concentra la liquidez de su stablecoin, en este caso llevando parte del suministro hacia Ethereum, que cuenta con un amplio ecosistema de aplicaciones y mercados digitales.

¿Por qué Ethereum es importante para RLUSD?

Ethereum es una de las principales redes del ecosistema cripto y concentra una gran cantidad de aplicaciones, usuarios y operaciones con stablecoins.

Por eso, tener RLUSD disponible puede ayudar a Ripple a ampliar el uso de su moneda digital, especialmente en aplicaciones de finanzas descentralizadas, pagos y otros servicios que funcionan sobre Ethereum.

La compañía busca que RLUSD tenga presencia en distintas redes para facilitar su utilización y ampliar el mercado de la stablecoin. Sin embargo, una sola operación no alcanza para confirmar un cambio de estrategia.

Para saber si Ripple aumenta de manera sostenida la cantidad de RLUSD disponible en Ethereum el movimiento se debería repetir y analizar como evoluciona el uso de la stablecoin en ambas redes.