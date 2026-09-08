En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal bajó 0,71%. Los valores actuales de otras monedas virtuales y dólares cripto

La criptomoneda, creada por Satoshi Nakamoto, es refugio de valor pese a su volatilidad y consumo energético.

En Argentina, el valor de Bitcoin llega a $125,90 millones, con otras criptomonedas y stablecoins también cotizando.

Bitcoin baja 0,71% y se cotiza a u$s78.528,60 globalmente el 8 de septiembre de 2026, según Binance.

Bitcoin, la criptomoneda principal, bajó un 0,71% en las últimas 24 horas y su precio actual es de u$s78.528,60, con un circulante de u$s1,58 billones, de acuerdo con cifras de Binance.

Este martes 8 de septiembre, la capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa en u$s0, con más de 0 monedas monitoreadas por CoinMarketCap.

En consecuencia, las criptomonedas mostraron un decrecimiento del -0,48% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,84%, mientras Ethereum capturó un 11,32%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,84% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, martes 8 de septiembre, las cotizaciones promedio en dólares globales de las principales criptomonedas son las que se detallan a continuación:

Bitcoin: u$s78.528,60 (-0,71%)

Ethereum: u$s2.484,90 (0,02%)

BNB: u$s750,66 (1,04%)

Ripple: u$s1,42 (1,48%)

Solana: u$s103,30 (-0,93%)

Cardano: u$s0,22 (0,17%)

Polkadot: u$s1,10 (3,09%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,40%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según los datos de las exchanges argentinas más importantes, estas son las cotizaciones en pesos de las principales criptomonedas al martes 8 de septiembre:

Bitcoin: $125,90 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,19 millones

Ripple: $2.248,22

Solana: $164.145,90

Cardano: $351,06

Polkadot: $1.742,55

Dogecoin: $142,59

Polygon: $153,87

Por otra parte, las cotizaciones en pesos de los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina este martes 8 de septiembre son las siguientes:

USDT: $1.589,20

DAI: $1.591,68

USDC: $1.589,50

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, es la criptomoneda pionera que cambió la economía mundial. Su misión principal es ofrecer una forma descentralizada de realizar pagos sin la intervención de bancos ni gobiernos.

Bitcoin se basa en un mecanismo de consenso llamado "prueba de trabajo", en el que los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos complejos. Este sistema asegura la seguridad de la red, aunque genera un alto consumo energético.

Con el paso de los años, Bitcoin ha sido adoptado no solo como moneda, sino también como un refugio de valor, debido a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los problemas relacionados con la escalabilidad y el alto costo de las transacciones, la implementación de soluciones como la Lightning Network ha comenzado a mejorar estos problemas.

Bitcoin también ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas de valor, pero sigue siendo la criptomoneda más importante con un gran impacto en la industria financiera mundial.