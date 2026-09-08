La criptomoneda número uno por capitalización tuvo un baja del 0,83% en las últimas 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Adquiera estos activos digitales en Argentina usando exchanges como Binance o Bitget, registradas en CNV, y evite plataformas inseguras.

Ethereum, BNB y otras altcoins cotizan con leves variaciones; USDT y DAI superan los $1.587 en el mercado de Argentina.

Bitcoin baja 0,83% a u$s78.377,68; el mercado global de criptomonedas capitaliza u$s2,68 billones este martes 8 de septiembre.

Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más importante, alcanzó los u$s78.377,68 este martes, lo que equivale a un retroceso del 0,83% y un mercado circulante de u$s1,57 billones, según Binance.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s2,68 billones este martes 8 de septiembre, según CoinMarketCap.

En consecuencia, las criptomonedas mostraron un decrecimiento del -0,48% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,84%, mientras Ethereum capturó un 11,32%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,84% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 8 de septiembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s78.377,68 (-0,83%)

Ethereum: u$s2.480,44 (-0,04%)

BNB: u$s749,48 (0,95%)

Ripple: u$s1,41 (1,26%)

Solana: u$s103,07 (-1,07%)

Cardano: u$s0,22 (0,28%)

Polkadot: u$s1,09 (3,79%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,62%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al martes 8 de septiembre:

Bitcoin: $125,49 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,19 millones

Ripple: $2.248,22

Solana: $164.145,90

Cardano: $351,06

Polkadot: $1.742,55

Dogecoin: $142,59

Polygon: $153,87

En otro orden, este martes 8 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.587,90

DAI: $1.590,55

USDC: $1.589

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

El primer paso para adquirir criptomonedas en Argentina es abrir una cuenta en una exchange reconocida, como Binance, Bitget y otras firmas registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite fondear la cuenta mediante transferencias en pesos para adquirir criptomonedas.

Después, basta con elegir la criptomoneda deseada e invertir. Algunas exchanges aceptan tarjetas de crédito como método de pago, integrando servicios como Mercado Pago.

Además, permiten intercambiar activos digitales y enviarlos a otras billeteras utilizando QR o claves públicas.

Otra alternativa es el sistema persona a persona (P2P), que conecta directamente a compradores y vendedores.

Este método permite el uso de medios de pago variados, como cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es importante verificar la reputación del vendedor antes de concretar la operación.

Por último, los expertos sugieren evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha sido objeto de denuncias de los usuarios.

La ausencia de medidas de seguridad en estas plataformas puede exponer a los usuarios a fraudes y robos de información.