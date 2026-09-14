La empresa impulsa el uso de stablecoins en el sector financiero y explora nuevas alternativas para otorgar financiamiento digital y escalable

Mediante alianzas como la de Credit Coop, Visa busca automatizar reembolsos y reducir hasta un 30% los costos de endeudamiento para nuevas fintechs.

La red de pagos alcanzó una tasa de liquidación de u$s20.000 millones anuales tras un crecimiento del 200% interanual en sus programas de tarjetas.

Visa integrará sus datos de liquidación con infraestructura de crédito onchain para facilitar el financiamiento a emisores de tarjetas de stablecoins.

Visa combinará sus datos de liquidación con infraestructura de crédito onchain para facilitar el financiamiento de los emisores de tarjetas vinculadas a stablecoins, un segmento que la compañía describe como el de mayor expansión dentro de su unidad cripto.

La medida busca que los prestamistas puedan evaluar mejor el desempeño de fintech y neobancos que operan con activos digitales antes de otorgarles una línea de crédito.

Cuy Sheffield, jefe de criptomonedas de Visa, definió el negocio de tarjetas de stablecoins como un mercado en "modo de crecimiento hiperacelerado" en diálogo con CNBC.

Según el ejecutivo, todas las semanas se suman a la red nuevos emisores, neobancos especializados y empresas fintech que lanzan tarjetas respaldadas por activos digitales.

Los programas de tarjetas de stablecoins crecen casi 200% en un año

Visa ya opera más de 160 programas de tarjetas vinculadas a stablecoins para emisores y administradores en todo el mundo, un salto de casi 200% respecto de un año atrás que llevó a la compañía a superar una tasa anualizada de liquidación con estos activos de u$s20.000 millones.

Esas tarjetas permiten a los usuarios gastar sus fondos en stablecoins a través de la infraestructura tradicional de pagos, aunque el funcionamiento exacto depende de cada emisor y administrador del programa.

Argentina forma parte de ese mapa desde abril de 2025, cuando Visa y la plataforma Bridge, propiedad de Stripe, lanzaron de manera simultánea sus tarjetas vinculadas a stablecoins en el país junto a Colombia, Ecuador, México, Perú y Chile.

Aquel lanzamiento buscaba responder a la demanda de consumidores y empresas de la región para usar stablecoins como reserva de valor y medio de pago cotidiano, antes de que el servicio se extendiera a Europa, Asia y África.

Credit Coop encabeza el primer piloto de crédito onchain con Visa

Para resolver el cuello de botella del financiamiento, Visa avanza en alianzas que permitan a los nuevos emisores acceder a programas de crédito mediante contratos inteligentes.

La compañía prueba este esquema junto a Credit Coop, que diseñó una línea de crédito revolvente denominada en stablecoins y respaldada por las cuentas por cobrar de liquidación, tomando como referencia los archivos diarios de Visa para calcular la financiación y automatizar los reembolsos mediante el contrato inteligente Spigot.

Credit Coop afirma haber procesado más de u$s2.000 millones en volumen total a través de contratos inteligentes sin registrar incumplimientos hasta el momento, aunque se trata de una cifra declarada por la propia empresa y no constituye garantía de resultados futuros. Visa agregó que los costos de endeudamiento de los emisores participantes bajaron hasta 30%.

En términos de volumen potencial, Sheffield recordó que el mercado de finanzas descentralizadas (DeFi) había alcanzado u$s700.000 M en préstamos denominados en stablecoins a través de protocolos de préstamos onchain, la mayor parte todavía concentrada dentro del propio ecosistema cripto.

La ley GENIUS potencia la carrera de Visa, Mastercard y PayPal por las stablecoins

Sheffield atribuyó buena parte del nuevo interés institucional a la aprobación de la ley GENIUS en Estados Unidos, que estableció un marco regulatorio para las stablecoins y que calificó como un punto de inflexión "enorme".

Según el ejecutivo, Visa recibe consultas de bancos y de algunas de las mayores empresas de pagos del mundo que buscan incorporar stablecoins a sus productos existentes.

La compañía presentó este año su propia plataforma de stablecoins para ampliar liquidaciones y programas de tarjetas, en un terreno donde también compiten Mastercard, PayPal y Circle, cada una con desarrollos propios en el segmento.

Esa disputa entre las principales redes de pagos podría acelerar el lanzamiento de nuevos productos, aunque también aumenta la presión sobre los emisores para diferenciarse en costos, cumplimiento regulatorio y experiencia de usuario.

El desafío para Visa será sostener ese ritmo de expansión sin descuidar el control de riesgos. El salto de casi 200% en los programas de tarjetas confirma el interés del mercado, pero no garantiza que todos los nuevos emisores cuenten con el mismo nivel de solvencia, algo que la propia compañía reconoce al aclarar que sus datos de liquidación no eliminan los riesgos del negocio, solo ofrecen más elementos para evaluarlo.