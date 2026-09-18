La mayor plataforma cripto del mundo aprovecha una laguna legal y desvía operaciones a Abu Dabi para esquivar el nuevo reglamento europeo

Binance mantiene servicios en la UE vía "captación inversa" y negocia con AMF francesa por un "pasaporte comunitario".

Christine Lagarde (BCE) frenó su licencia en Grecia por objeciones a un acuerdo con EE. UU. y el impacto de stablecoins.

Binance busca nueva licencia MiCA en Francia para asegurar su operación de criptomonedas en el mercado europeo.

Binance redobla su estrategia para mantenerse en el mercado europeo de criptomonedas: la mayor exchange del mundo busca una nueva licencia MiCA a través de Francia después de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, interviniera personalmente para frenar la autorización que la compañía gestionaba en Grecia, según reveló The Wall Street Journal.

La compañía, que concentra más de 45% del volumen global de operaciones al contado con criptomonedas según datos de la firma de investigación Kaiko, no resigna su presencia en el bloque de los 27 países.

Mientras avanza en conversaciones con la Autorité des Marchés Financiers (AMF) francesa para presentar una solicitud formal, mantiene servicios para una parte de sus usuarios europeos a través de mecanismos contemplados dentro del propio reglamento MiCA.

Qué mecanismos usa Binance para seguir operando en la Unión Europea

El Reglamento de Mercados de Criptoactivos incluye una disposición conocida como captación inversa: permite que empresas sin licencia local atiendan a clientes que se registran por iniciativa propia, sin haber sido alcanzados por campañas de marketing.

Binance se apoya en esa figura para continuar prestando servicios en la región y, en paralelo, canalizó operaciones de algunos clientes europeos a través de una entidad en Abu Dabi, sujeta a otro marco regulatorio.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), que supervisa la aplicación de MiCA en todo el bloque, envió una carta a la exchange para pedirle precisiones sobre el estado de sus operaciones. La entidad no comentó el caso puntual, pero remarcó que son los reguladores nacionales los responsables de supervisar los incumplimientos.

Cómo fue la intervención de Lagarde que frenó la licencia en Grecia

Binance había tramitado su habilitación ante la Comisión Helénica del Mercado de Capitales (HCMC) y la solicitud estaba avanzada. Según el reporte del WSJ, funcionarios griegos ya habían comunicado a ESMA que la aprobación estaba encaminada.

El CEO de Binance, Richard Teng, tenía previsto viajar a Atenas para una foto oficial con el primer ministro Kyriakos Mitsotakis y la empresa ya tenía listo un comunicado de prensa.

Nada de eso ocurrió. Lagarde contactó directamente a Mitsotakis para pedirle que no avanzara con la autorización, según personas al tanto de las conversaciones citadas por el diario estadounidense.

Las objeciones se centraron en el acuerdo penal de u$s4.300 millones que Binance cerró con el gobierno de Estados Unidos en 2023 y en la preocupación de que una mayor circulación de stablecoins en dólares pudiera debilitar al euro digital que impulsa el BCE.

Cabe destacar que, bajo la normativa MiCA, el BCE no tiene competencia para otorgar ni vetar licencias cripto: la decisión recae en los reguladores nacionales. La intervención habría operado por canales políticos, no por una vía institucional formal.

Qué impacto tuvo en los usuarios y cuál es el plan de Binance en Francia

En los seis países donde la empresa tenía entidades locales, Binance envió correos a sus clientes para que abandonaran la plataforma:

Francia

España

Italia

Polonia

Suecia

Lituania

A la mayoría solo se les permitió retirar fondos, sin posibilidad de operar activamente. En Francia, la medida alcanzó a cerca de 2 millones de usuarios que perdieron acceso al trading al contado, de futuros y con margen.

Pese a ese escenario, la posición de mercado de Binance apenas se movió. Su participación en el volumen denominado en euros osciló entre 3% y 4% hacia fines de agosto, sin variaciones relevantes respecto de los meses previos al 1 de julio, según Kaiko.

La app también se mantiene entre las más descargadas en la App Store de la región, aunque fue retirada de Google Play para nuevos usuarios europeos en julio.

La nueva apuesta pasa por la AMF francesa, donde Binance mantiene conversaciones para formalizar una solicitud de licencia MiCA.

Si la obtiene, el "pasaporte comunitario" le permitiría volver a operar en los 27 países del bloque. Teng aseguró que otros reguladores europeos también mostraron interés en recibir solicitudes de la firma, aunque no precisó cuáles.