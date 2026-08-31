La compañía, que se mantiene como la principal tenedora de la criptomoneda a nivel institucional, elevó sus tenencias totales a 845.050 BTC

Financiada por venta de acciones MSTR, la operación impulsó sus títulos casi 2% en Wall Street.

La firma de Michael Saylor elevó sus tenencias a 845.050 BTC, consolidándose como mayor tesoro corporativo global.

Strategy, la compañía liderada por Michael Saylor, volvió al mercado de Bitcoin el 31 de agosto de 2026 tras dos meses de pausa y adquirió 4.603 BTC por u$s369,7 millones.

De esta forma, la compañía elevó sus tenencias totales a 845.050 BTC, y se mantiene como el mayor tesoro corporativo del mundo.

La operación fue financiada mediante la venta de acciones MSTR, el símbolo bursátil que representa a la firma.

Strategy vuelve a comprar Bitcoin luego de 10 semanas

La adquisición se realizó entre el 24 y el 30 de agosto, a un precio promedio de u$s80.318 por BTC, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

La operación pone fin a casi dos meses sin compras, período en el que Strategy había priorizado recompras de títulos preferentes STRC y acumulación de efectivo.

La señal fue anticipada por Saylor en redes sociales con su habitual mensaje críptico "We’re â¿ack", que generó expectativas inmediatas en el mercado.

Strategy llega a 845.050 BTC y estira su liderazgo como principal tenedor institucional de Bitcoin

Para concretar la compra, Strategy vendió 4,53 millones de acciones MSTR, y obtuvo así u$s602,8 millones netos.

Los fondos se destinaron a la adquisición de Bitcoin y a recompras de STRC por u$s152 millones, pago de dividendos y fortalecimiento de reservas de liquidez.

Al cierre de agosto, la compañía reportó u$s6.710 millones en activos en dólares y u$s1.610 millones en efectivo, con un apalancamiento neto de 0%.

Con esta operación, Strategy acumula 845.050 BTC, adquiridos por un total de u$s63.730 millones, a un costo promedio de u$s75.412 por moneda.

La cifra consolida a la empresa como el mayor tenedor corporativo de BTC a nivel global, superando ampliamente a fondos como BlackRock y a otras compañías que incursionaron en la criptomoneda.

La compra llega en un momento de volatilidad, con Bitcoin oscilando en torno a los u$s78.000 y u$s80.000 por unidad.

Cómo reaccionaron las acciones de Strategy tras el anuncio

Las acciones de Strategy (MSTR) reaccionaron con una suba inmediata tras el anuncio y avanzaron casi 2% en la preapertura de Wall Street, y se encaminan a su mejor desempeño mensual desde noviembre de 2024.

La última compra de Bitcoin realizada por Strategy en junio de 2026 fue entre el 15 y el 21 de ese mes, cuando adquirió 520 BTC por u$s34,9 millones a un precio promedio de u$s67.068.

El regreso de Strategy a la acumulación de BTC, luego de diez semanas de pausa, fue interpretado como una señal de confianza en la estrategia corporativa de Saylor.

Según reportó Invezz, el anuncio impulsó a MSTR hasta 1,72% en la sesión del lunes, con un sentimiento de mercado calificado como "bullish".

La acción se benefició de la expectativa de que la compañía seguirá utilizando su programa de emisión de acciones para financiar nuevas compras, lo que la posiciona como un vehículo de exposición apalancada al precio de la principal criptomoneda.