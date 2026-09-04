En las últimas 24 horas, la cripto más importante descendió 1,78%. Cómo son los precios de otras monedas virtuales y dólares digitales

Las principales stablecoins como USDT y DAI cotizan en Argentina a $1.583,40 y $1.588,57 respectivamente, reflejando el impacto en el mercado local.

El ecosistema cripto global muestra un retroceso general del 1,56% diario, con Bitcoin manteniendo una participación de mercado dominante del 59,67%.

Bitcoin registra este viernes una caída del 1,78%, ubicándose en los u$s79.446,15 con una capitalización de mercado que alcanza los u$s1,60 billones.

Este viernes, Bitcoin reportó un descenso de 1,78%, ubicándose en u$s79.446,15, con una capitalización de mercado de u$s1,60 billones, según las cotizaciones informadas por Binance.

El mercado cripto mundial reporta este viernes 4 de septiembre una capitalización de u$s2,67 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales subió un -1,56% en el último día. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 59,67%, seguido de Ethereum con el 11,20%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al viernes 4 de septiembre, los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas a nivel mundial son los siguientes:

Bitcoin: u$s79.446,15 (-1,78%)

Ethereum: u$s2.451,55 (-1,56%)

BNB: u$s716,89 (-0,54%)

Ripple: u$s1,40 (-3,07%)

Solana: u$s101,53 (-2,44%)

Cardano: u$s0,21 (-1,91%)

Polkadot: u$s0,85 (-3,89%)

Dogecoin: u$s0,08 (-3,50%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 4 de septiembre, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $127,75 millones

Ethereum: $3,89 millones

BNB: $1,14 millones

Ripple: $2.226,17

Solana: $161.651,20

Cardano: $340,52

Polkadot: $1.357,96

Dogecoin: $134,58

Polygon: $146,84

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este viernes 4 de septiembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.583,40

DAI: $1.588,57

USDC: $1.584,80

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el enigmático creador Satoshi Nakamoto, revolucionó el sistema financiero al convertirse en la primera criptomoneda. Su objetivo es proporcionar una alternativa descentralizada de pagos sin la intervención de bancos o gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso basado en "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos complejos. Esto garantiza la seguridad de la red, aunque genera un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, debido a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores interesados en proteger su dinero frente a la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta problemas como la escalabilidad y los altos costos de transacción. Para solucionarlo, se han desarrollado herramientas como la Lightning Network, que mejoran la velocidad y reducen los costos.

Bitcoin ha sido objeto de críticas debido a su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas de valor, pero sigue siendo la criptomoneda más destacada con un impacto significativo en el ámbito financiero global.