En las últimas 24 horas, la criptodivisa más relevante bajó un 1,73%. Las cotizaciones de otras monedas digitales y dólares cripto

Para comprar criptomonedas de forma segura en Argentina, se recomienda usar exchanges regulados por CNV y evitar plataformas riesgosas.

Bitcoin mantiene una capitalización de u$s1,59 billones y 59,67% de la cuota del mercado cripto; Ethereum le sigue con 11,20%.

El mercado de criptomonedas global registró una baja del 1,56%, con Bitcoin cayendo un 1,73% y cotizando a u$s79.393,55.

Bitcoin, con una capitalización de u$s1,59 billones, registró un retroceso de 1,73% en las últimas 24 horas, llegando a u$s79.393,55 este viernes, según Binance.

El total del mercado de criptomonedas supera los u$s2,67 billones este viernes 4 de septiembre, según el monitoreo de 39.408 monedas en CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció una baja del -1,56% en las últimas 24 horas. Con respecto a la cuota de mercado cripto, Bitcoin posee 59,67%, seguido por Ethereum con un 11,20%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En este viernes 4 de septiembre, las criptomonedas principales presentan los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s79.393,55 (-1,73%)

Ethereum: u$s2.455,42 (-1,34%)

BNB: u$s716,88 (-0,53%)

Ripple: u$s1,40 (-3,07%)

Solana: u$s101,52 (-2,32%)

Cardano: u$s0,21 (-1,78%)

Polkadot: u$s0,85 (-3,89%)

Dogecoin: u$s0,08 (-3,50%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al viernes 4 de septiembre:

Bitcoin: $127,75 millones

Ethereum: $3,89 millones

BNB: $1,14 millones

Ripple: $2.226,17

Solana: $161.651,20

Cardano: $340,52

Polkadot: $1.357,96

Dogecoin: $134,58

Polygon: $146,84

En otro orden, este viernes 4 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $0

DAI: $1.588,57

USDC: $1.584,80

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, es necesario abrir una cuenta en alguna exchange, como Binancem Bitget, y otras apps que operan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas permiten abrir una cuenta virtual (CVU) para transferir pesos y fondear la cuenta, facilitando la compra de criptomonedas.

El paso siguiente es seleccionar la criptomoneda deseada y adquirirla. Algunas plataformas también admiten pagos con tarjeta de crédito, mediante servicios como Mercado Pago.

Además, permiten intercambiar activos digitales y transferirlos a otras billeteras mediante QR o claves públicas.

Otra alternativa es utilizar el sistema persona a persona (P2P), conectando directamente a usuarios.

En este modelo, los pagos pueden realizarse con cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Revisar la reputación del vendedor es clave para evitar riesgos.

Por último, se recomienda evitar plataformas no seguras, como Paxful, denunciada por varios usuarios. Estas carecen de herramientas de seguridad, dejando a los usuarios expuestos a robos de datos y fraudes.