La segunda criptomoneda por capitalización registró una baja del 2,05% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y dólares cripto

Ethereum cotiza a u$s2.378,54 hoy, 2 de septiembre de 2026, en Binance, con una caída de 2,05% en 24 horas.

Ethereum, la segunda criptomoneda más popular, cotiza este miércoles a u$s2.378,54 en la pizarra de Binance, tras un retroceso de 2,05% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s290.211,20 millones.

El mercado cripto mundial reporta este miércoles 2 de septiembre una capitalización de u$s2,59 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales decreció un -0,61% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 59,67%, seguido de Ethereum con el 11,19%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Según datos globales al miércoles 2 de septiembre, estos son los precios promedio en dólares de las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: u$s77.075,69 (-0,49%)

Ethereum: u$s2.378,54 (-2,05%)

BNB: u$s685,27 (0,24%)

Ripple: u$s1,33 (-2,45%)

Solana: u$s98,41 (-2,33%)

Cardano: u$s0,20 (-1,18%)

Polkadot: u$s0,85 (-1,41%)

Dogecoin: u$s0,08 (-1,12%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas argentinas más relevantes indican que las principales criptomonedas cotizan a los siguientes valores en pesos al miércoles 2 de septiembre:

Bitcoin: $124,14 millones

Ethereum: $3,80 millones

BNB: $1,10 millones

Ripple: $2.132,83

Solana: $157.740,90

Cardano: $312,82

Polkadot: $1.364,22

Dogecoin: $130,05

Polygon: $146,09

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este miércoles 2 de septiembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.595,20

DAI: $1.597,80

USDC: $1.596,60

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin y su equipo, marcando un hito en la evolución de las criptomonedas.

Mientras que Bitcoin ya había mostrado el potencial de la blockchain como una moneda descentralizada, Ethereum llevó la tecnología más allá.

La red permitió la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps), las cuales se ejecutan mediante contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que permiten la automatización de tareas, eliminando la necesidad de intermediarios y ofreciendo mayor transparencia y seguridad en las transacciones.

Después de un exitoso financiamiento colectivo en 2014, Ethereum debutó con su criptomoneda Ether (ETH), la cual rápidamente se convirtió en una de las monedas más importantes en el ecosistema blockchain.

Los contratos inteligentes, pieza clave de Ethereum, no solo posibilitaron el intercambio de valor entre personas, sino que abrieron el camino para aplicaciones en sectores como la salud, la educación y la logística.

Ethereum también popularizó la tokenización de activos, lo que permitió la creación de nuevos tipos de monedas digitales como las stablecoins, cuyo valor está respaldado por activos tradicionales, y los NFT, que han transformado el mercado del arte digital.

Gracias a su estructura flexible y su capacidad para generar tokens, Ethereum ha sido la base para una nueva economía digital.

El diseño de la Ethereum Virtual Machine (EVM) fue otro de sus grandes logros. La EVM permite que otros proyectos desarrollen sus propias blockchains basadas en la estructura de Ethereum, como es el caso de redes como BNB y Avalanche.

A través de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, Ethereum también logró mejorar la escalabilidad y eficiencia de su red, permitiendo que las transacciones sean procesadas de manera más rápida y económica.

A largo plazo, Ethereum es uno de los principales impulsores de la Web3, una Internet descentralizada que pone énfasis en la privacidad y el control de los usuarios sobre sus datos. Este enfoque busca una red más libre, transparente y autónoma, sin la intervención de intermediarios o autoridades centralizadas.