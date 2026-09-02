La criptomoneda de mayor capitalización retrocedió 0,49% en las últimas 24 horas. Los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Para operar en Argentina, se recomienda usar exchanges inscritos ante la CNV como Binance o Bitget para evitar riesgos de estafas en transacciones.

El mercado cripto mundial registra una capitalización de u$s2,59 billones, con Ethereum alcanzando los u$s2.378,54 tras un retroceso del 2,05%.

Bitcoin cotiza a u$s77.075,69 tras una baja del 0,49% en las últimas 24 horas, manteniendo una participación de mercado del 59,67% a nivel global.

Según el panel de Binance, Bitcoin bajó un 0,49% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s77.075,69 este miércoles, con una capitalización de mercado de u$s1,55 billones.

El mercado cripto mundial reporta este miércoles 2 de septiembre una capitalización de u$s2,59 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas decreció un -0,61% en las últimas 24 horas. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 59,67%, mientras que Ethereum posee un 11,19%, y las otras monedas sumaron el 29,14%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este miércoles 2 de septiembre, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s77.075,69 (-0,49%)

Ethereum: u$s2.378,54 (-2,05%)

BNB: u$s685,23 (0,24%)

Ripple: u$s1,33 (-2,45%)

Solana: u$s98,41 (-2,33%)

Cardano: u$s0,20 (-1,18%)

Polkadot: u$s0,85 (-1,41%)

Dogecoin: u$s0,08 (-1,11%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según los datos de las exchanges argentinas más importantes, estas son las cotizaciones en pesos de las principales criptomonedas al miércoles 2 de septiembre:

Bitcoin: $124,14 millones

Ethereum: $3,80 millones

BNB: $1,10 millones

Ripple: $2.132,83

Solana: $157.740,90

Cardano: $312,82

Polkadot: $1.364,22

Dogecoin: $130,05

Polygon: $146,09

Por otro lado, así cotizan en pesos los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al miércoles 2 de septiembre:

USDT: $1.595,20

DAI: $1.597,80

USDC: $1.596,60

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Comprar criptomonedas en Argentina comienza por abrir una cuenta en una exchange confiable, como Binance, Bitget, y otras empresas inscritas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), ideal para recibir transferencias en pesos y fondear fácilmente la cuenta para comprar criptomonedas.

Luego, basta con elegir la criptomoneda deseada para invertir. Algunas plataformas permiten el uso de tarjetas de crédito, incluyendo la integración con Mercado Pago.

Asimismo, permiten intercambiar activos digitales y realizar transferencias a otras billeteras utilizando QR o claves públicas.

Otra alternativa es el sistema persona a persona (P2P), que conecta directamente a compradores y vendedores.

En este sistema se pueden usar medios de pago diversos, como cuentas fintech, bancarias o plataformas como PayPal o similares, pero siempre se debe revisar la reputación del vendedor antes de realizar una transacción.

Se debe evitar operar en plataformas que carezcan de seguridad, como Paxful, que ha acumulado denuncias por parte de usuarios.

La ausencia de mecanismos de protección puede exponer a los usuarios a riesgos de estafas y robo de información personal.