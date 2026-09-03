La unión de las plataformas impulsa la infraestructura de servicios digitales para empresas y avanza soluciones blockchain adaptadas al mercado regional

Los clientes minoristas de Bitso en Brasil serán transferidos a la plataforma de MB a partir de octubre con beneficios exclusivos.

El acuerdo integra a 15 millones de clientes y procesa u$s130.000 millones anuales en transacciones en América Latina y el mundo.

Bitso y Mercado Bitcoin firman una alianza para crear la mayor infraestructura de activos digitales y pagos corporativos en Brasil.

Bitso y Mercado Bitcoin sellaron una alianza estratégica que crea la mayor infraestructura de activos digitales y pagos de Brasil, con foco en el segmento corporativo y la migración de los usuarios minoristas de Bitso en ese país hacia la plataforma de MB.

Las dos compañías suman más de 15 millones de clientes y procesan u$s130.000 millones anuales en transacciones. La operación conjunta abarca América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.

El acuerdo tiene dos ejes. Por un lado, las empresas brasileñas acceden a pagos internacionales instantáneos en moneda local y extranjera, cuentas de pago reguladas en dólares, reales, pesos mexicanos, colombianos y argentinos, y pagos transfronterizos con stablecoins para reducir costos y tiempos operativos.

Por el otro, los clientes individuales de Bitso en Brasil serán transferidos a MB en los próximos días, con asistencia durante toda la transición.

"Durante más de una década, Bitso ha liderado activamente la evolución del sector financiero en América Latina, ofreciendo tecnología para que personas y empresas puedan mover dinero de forma más eficiente y confiable. Tenemos más de 2.000 clientes institucionales y gestionamos cerca del 10% de todas las transacciones de Estados Unidos a México, que es el mayor corredor de remesas del mundo", señaló Nicolás Alonso, Country Manager de Bitso Brasil.

Qué beneficios reciben los usuarios de Bitso que migran a Mercado Bitcoin

Los usuarios de Bitso en Brasil que pasen a MB tendrán acceso a un portafolio más amplio de productos y servicios locales. A partir del 1 de octubre, quienes completen la migración recibirán beneficios especiales:

Período extendido sin comisiones en la compra y venta de criptomonedas

en la compra y venta de criptomonedas Rendimientos especiales en Renta Fija Digital

en Renta Fija Digital Staking potenciado

Asesor dedicado para clientes con alta custodia

Qué aportan Bitso y Mercado Bitcoin a la alianza

Bitso es una plataforma de servicios financieros digitales fundada en México en 2014. Atiende a más de 10 millones de usuarios en México, la Argentina, Brasil y Colombia, y fue valuada en u$s2.200 millones tras levantar u$s331 millones en rondas de inversión.

Su división corporativa, Bitso Business, procesa el 10% de todas las remesas entre Estados Unidos y México y gestiona operaciones para más de 2.000 clientes institucionales.

En la Argentina, la plataforma se posiciona como una de las principales vías de acceso a dólares digitales. Según su informe Panorama Cripto en América Latina 2026, el país ocupa el segundo lugar regional por volumen de transacciones y el puesto 20 en el ranking global de adopción cripto.

Mercado Bitcoin, en tanto, es el exchange de criptomonedas más grande de Brasil. Fundado en San Pablo en 2013, cuenta con más de 4,5 millones de clientes y está regulado por el Banco Central y la CVM de ese país.

En 2021, recibió una inversión de u$s200 millones de SoftBank que valuó a su grupo controlante, 2TM, en u$s2.100 millones. Además, lidera el mercado brasileño de tokenización de activos del mundo real, con el 76% de la participación minorista según el RWA Monitor.

Por qué Brasil se posiciona como centro de la nueva infraestructura de pagos cripto

"La infraestructura financiera está migrando a los rieles on-chain, y esta transición será liderada por quienes puedan combinar escala tecnológica y profundidad regulatoria. Esa es la combinación que traen Bitso y MB: dos plataformas con más de diez años de operaciones y licencias en los principales mercados de la región", afirmó Roberto Dagnoni, presidente y CEO de Mercado Bitcoin.

El ejecutivo aseguró que MB se consolidó como uno de los mayores proveedores de pagos con stablecoins en Brasil. Según datos de la Receita Federal, el mercado cripto brasileño movilizó 283.100 millones de reales en el primer semestre de 2026, récord histórico, con las stablecoins concentrando el 91% de las negociaciones.

"Al conectar nuestra presencia regulatoria local con este alcance internacional, estamos redefiniendo no solo cómo invierten los brasileños, sino también cómo las empresas hacen negocios en el país. Brasil tiene las condiciones para ser el centro de esta nueva arquitectura de pagos", agregó Dagnoni.