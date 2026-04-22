La firma consiguió crecer 700% desde 2025 y reveló que ya posee más de 10 millones de clientes a nivel regional. Todos los detalles, a continuación

Bitso, empresa de servicios financieros digitales en América Latina, alcanzó su duodécimo aniversario el pasado 17 de abril, período en el que consiguió consolidarse como el motor de la economía regional.

Este hito llegó respaldado por un crecimiento sin precedentes, tras alcanzar una base superior a los 10 millones de clientes.

Esa cifra representa un aumento 700% respecto a 2015, y evidenció una adopción masiva de sus soluciones financieras.

Además, los activos bajo resguardo de los usuarios se multiplicaron por cinco, y confirmaron la confianza depositada en la plataforma.

Julián Colombo, director para Sudamérica, destacó que la región está lista para una nueva arquitectura financiera.

Y subrayó: "La compañía busca que la tecnología blockchain y los activos tradicionales converjan para potenciar a personas y empresas".

"El objetivo final es lograr que los servicios financieros sean más ágiles, globales y accesibles", remarcó.

Infraestructura estratégica y liderazgo regulatorio en la región

La trayectoria de la firma desde su fundación en 2014 en México refleja una evolución deliberada hacia la utilidad sistémica.

Bitso participó activamente en la creación de la Ley Fintech en México, y demostró su compromiso con la transparencia.

Asimismo, obtuvo la prestigiosa Licencia DLT de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar para garantizar estándares internacionales.

Tras liderar su mercado de origen, la compañía inició una expansión estratégica hacia la Argentina, Brasil y Colombia.

Actualmente, la división institucional Bitso Business procesa el 10% de todas las remesas entre los Estados Unidos y México.

Más de 1.900 clientes corporativos utilizan sus soluciones de liquidez y pagos transfronterizos de forma cotidiana.

Esta red permite conectar el capital global con el potencial económico de toda la región latinoamericana.

Diversificación de Patrimonio y Evolución a Plataforma de Inversión

La compañía alcanzó a fines de 2025 un punto máximo con lanzamientos que permiten diversificar el patrimonio en mercados globales.

Esta evolución transformó a la pionera cripto en una plataforma integral de inversiones que borra fronteras financieras.

Bitso lidera el debate sobre el futuro económico mediante eventos como la Stablecoin Conference 2025.

Ese encuentro reunió a asistentes de 45 países y posicionó a la firma como el epicentro de los dólares digitales.

Para 2026, la segunda edición de este evento reafirma su liderazgo en el pensamiento sobre activos digitales.

Los reportes generados por la empresa se consolidaron como la referencia obligatoria para entender el ecosistema regional.

Estos documentos analizan las tendencias de adopción de stablecoins tanto en usuarios minoristas como en el mercado corporativo.

Democratización de Activos y Soberanía Económica para Todos

Históricamente, las mejores herramientas para resguardar el capital fueron un privilegio exclusivo de sectores con alto poder adquisitivo.

Bitso busca cambiar las reglas del juego mediante la democratización real de los activos financieros modernos.

El desafío consiste en eliminar las fricciones y barreras que impiden a las personas operar con total claridad.

Si el usuario invierte en mejores condiciones, la compañía cumple su propósito de transformar el sistema financiero.

Con este aniversario, Bitso reafirmó su compromiso con la innovación, la eficiencia y la soberanía económica.

De ser un unicornio mexicano, consiguió transformarse en un actor clave en la transformación del capital en Latinoamérica.

La visión de la empresa se centra en construir un puente sólido entre el presente y el futuro financiero.