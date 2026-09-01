En las últimas 24 horas, la sexta mayor criptomoneda bajó 2,76%. Los valores actuales de otras divisas digitales y dólares cripto

Según el panel de Binance, Solana, la sexta criptomoneda líder, bajó 2,76% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s100,83, con una capitalización de mercado de u$s59.003,54 millones.

Con un total de 39.364 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s2,61 billones de capitalización este martes 1 de septiembre, según CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del -1,64% en las últimas 24 horas. Bitcoin logra una dominancia del mercado de 59,57%, Ethereum le sigue con un 11,23%, y las demás monedas digitales agrupan el 29,20%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En la jornada del martes 1 de septiembre, estas son las cotizaciones en dólares promedio de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s77.357,86 (-1,94%)

Ethereum: u$s2.428,19 (-1,81%)

BNB: u$s684,11 (-1,09%)

Ripple: u$s1,37 (-1,27%)

Solana: u$s100,83 (-2,76%)

Cardano: u$s0,20 (0,15%)

Polkadot: u$s0,88 (5,16%)

Dogecoin: u$s0,08 (-1,20%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Así se negocian hoy, martes 1 de septiembre, las principales criptomonedas en las plataformas argentinas más relevantes, expresadas en pesos :

Bitcoin: $124,79 millones

Ethereum: $3,87 millones

BNB: $1,10 millones

Ripple: $2.194,74

Solana: $161.815,40

Cardano: $317,99

Polkadot: $1.413,18

Dogecoin: $132,01

Polygon: $146,49

En cuanto a los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina, sus precios en pesos al martes 1 de septiembre son los siguientes:

USDT: $1.596

DAI: $1.600,53

USDC: $1.597,10

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana es un relato de innovación en el ámbito de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, Solana nació con la idea de resolver problemas de escalabilidad que afectan a otras cadenas de bloques como Bitcoin y Ethereum.

El proyecto se destaca por introducir un concepto innovador llamado "Proof of History" (Prueba de Historia), una tecnología que permite ordenar transacciones antes de ser confirmadas, mejorando significativamente la velocidad y reduciendo costos.

A diferencia de Ethereum, cuya red en su estado original procesaba unas 15 transacciones por segundo, Solana puede manejar miles, lo que la posiciona como una de las blockchains más rápidas del mercado.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana comenzó a posicionarse como una de las plataformas blockchain más rápidas y eficientes, con costos de transacción mucho más bajos que los de Ethereum.

Esto le permitió captar la atención de desarrolladores interesados en construir aplicaciones descentralizadas, especialmente en áreas como finanzas descentralizadas (DeFi) y tokens no fungibles (NTF), donde los altos costos de gas de Ethereum habían generado críticas.

El ecosistema de Solana ha crecido exponencialmente gracias a su combinación de rendimiento técnico y costos bajos. Aunque Ethereum sigue siendo la blockchain más consolidada para aplicaciones descentralizadas, Solana se ha convertido en una alternativa atractiva, especialmente para proyectos que requieren escalabilidad y rapidez.

A pesar de su éxito, Solana también ha enfrentado desafíos, como interrupciones en su red y críticas sobre su nivel de descentralización, problemas que Ethereum ha manejado de manera diferente gracias a su mayor comunidad y un enfoque más maduro. Sin embargo, la comunidad y el equipo detrás de Solana han trabajado para abordar estas dificultades y fortalecer su infraestructura.

Hoy en día, Solana es considerada una de las blockchain más prometedoras, con una visión clara de democratizar el acceso a las tecnologías descentralizadas. Su crecimiento continuo refleja un esfuerzo por equilibrar velocidad, costo y seguridad, marcando un camino innovador que desafía el liderazgo de Ethereum en el mundo cripto.