En las últimas 24 horas, la criptomoneda más importante descendió 1,93%. Cómo son los precios de otras monedas y dólares digitales

Bitcoin, con una capitalización de u$s1,55 billones, registró un retroceso de 1,93% en las últimas 24 horas, llegando a u$s77.338,83 este martes, según Binance.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,61 billones de capitalización este martes 1 de septiembre, con 39.364 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -1,53% en las últimas 24 horas. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 59,56%, Ethereum lo sigue con un 11,23%, y el resto suma un 29,22%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 1 de septiembre, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s77.338,83 (-1,93%)

Ethereum: u$s2.431,25 (-1,59%)

BNB: u$s684,98 (-0,91%)

Ripple: u$s1,37 (-1,02%)

Solana: u$s100,91 (-2,54%)

Cardano: u$s0,20 (0,45%)

Polkadot: u$s0,88 (5,52%)

Dogecoin: u$s0,08 (-1,09%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este martes 1 de septiembre, así cotizan en pesos las criptomonedas más importantes en las exchanges argentinas más reconocidas:

Bitcoin: $124,97 millones

Ethereum: $3,88 millones

BNB: $1,10 millones

Ripple: $2.194,74

Solana: $161.815,40

Cardano: $317,99

Polkadot: $1.413,18

Dogecoin: $132,01

Polygon: $146,49

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este martes 1 de septiembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.595,80

DAI: $1.600,64

USDC: $1.596,70

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador anónimo Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda que cambió el curso del sistema financiero. Su principal propósito es proporcionar una forma descentralizada de realizar pagos sin necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin se basa en un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones mediante complejos cálculos matemáticos. Este mecanismo asegura la seguridad de la red, pero tiene el inconveniente de un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro. Su oferta limitada, con un límite de 21 millones de bitcoins, ha atraído a inversores buscando resguardar su dinero frente a la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta retos como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones. La Lightning Network es una de las soluciones que buscan resolver estos problemas.

Bitcoin también ha estado en el centro de la controversia debido a su uso en actividades ilegales, así como por las fluctuaciones de su valor. Sin embargo, sigue siendo la criptomoneda más conocida y valiosa, con un gran impacto en el sistema financiero mundial.