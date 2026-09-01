El precio enfrenta un soporte clave en la media móvil de 200 días (u$s1,34-u$s1,35) y debe superar los u$s1,42 para retomar su tendencia alcista.

Los ETF spot de XRP acumulan 10 sesiones consecutivas de entradas netas, sumando más de u$s110 millones la última semana según datos de CoinGlass.

XRP cotiza a u$s1,34 con estabilidad marginal tras su reciente rally del 60%, mientras el mercado digiere ganancias y aguarda definiciones de la Fed.

El mercado de los criptoactivos transita una etapa de digestión técnica y cautela operativa. XRP, el token nativo de la red Ripple y la quinta criptomoneda con mayor capitalización del mercado global (u$s86.990 millones), cotiza este martes 1 de septiembre de 2026 en torno a los u$s1,34 - u$s1,38, registrando una variación marginal del -0,17% que contrasta con la marcada volatilidad de las semanas previas.

La consolidación actual presenta una marcada divergencia: mientras los fondos cotizados (ETF spot) de XRP hilvanaron su décima sesión consecutiva de entradas netas -con un ingreso de u$s5,64 millones el lunes y más de u$s110 millones acumulados la semana previa, el mejor registro desde diciembre de 2025 según datos de CoinGlass-, la cotización en el mercado al contado desaceleró su ritmo.

Esta pausa responde a la absorción natural de las ganancias del rally del 19 al 22 de agosto, cuando el token trepó más del 60% empujado por operaciones apalancadas, sumado a la retracción preventiva del volumen antes de los anuncios de política monetaria en Estados Unidos.

Qué niveles técnicos y soportes definen el rumbo del precio de XRP

El comportamiento técnico del activo en gráficos diarios y de cuatro horas delimita una zona de definición muy ajustada para los operadores:

La defensa de la media móvil de 200 días: El soporte técnico inmediato más relevante se ubica en torno a los u$s1,34 - u$s1,35 (coincidente con la EMA de 200 días). Mantenerse sobre este nivel preserva la estructura constructiva de mediano plazo frente a las EMAs de 50 y 100 días situadas cerca de u$s1,21

Resistencia inmediata en u$s1,41 - u$s1,42: La media móvil simple de 7 días (SMA-7) en u$s1,41 y el máximo reciente de u$s1,42 operan como el techo a quebrar para habilitar extensiones hacia la zona de u$s1,55 a u$s1,70 , con una barrera psicológica mayor en los u$s1,90

Contracción del volumen negociado: La rotación diaria se ubicó en u$s2.090 millones, lo que representa una caída del 27,94% respecto del promedio mensual (u$s2.900 millones). La relación volumen/capitalización descendió al 2,40% (frente a la media de 3,34%), evidenciando que los operadores aguardan confirmación antes de abrir nuevas posiciones

Comportamiento de osciladores: El Índice de Fuerza Relativa (RSI) retrocedió a 44 puntos tras tocar zonas de sobrecompra, mientras que el indicador MACD ingresó levemente en terreno negativo, reflejando un enfriamiento del impulso comprador sin convalidar aún un quiebre bajista estructural

Cómo influyen la Reserva Federal y el marco regulatorio en la cotización de XRP

El sendero de corto y mediano plazo para la moneda digital se encuentra condicionado por dos catalizadores macroeconómicos e institucionales:

La decisión de tasas de la Reserva Federal: La perspectiva de que el banco central estadounidense mantenga una postura restrictiva para llevar la inflación al 2% anual induce prudencia en las carteras globales, frenando el flujo especulativo hacia activos de riesgo.

La perspectiva de que el banco central estadounidense mantenga una postura restrictiva para llevar la inflación al 2% anual induce prudencia en las carteras globales, frenando el flujo especulativo hacia activos de riesgo. La expectativa por la Clarity Act en EE.UU. : En el frente normativo, los avances vinculados a proyectos de clarificación regulatoria para activos digitales sostienen la demanda de fondo de XRP para infraestructura de pagos transfronterizos .

Distancia al récord histórico y balance mensual: Pese a ubicarse un 63,91% por debajo de su máximo histórico de u$s3,84 (alcanzado el 5 de enero de 2018), el token acumula una ganancia del 28,19% en los últimos 30 días y un avance del 39,49% en las últimas dos semanas, reparando parte del retroceso anual.

El presente artículo tiene fines exclusivamente informativos y periodísticos, y no constituye una recomendación de compra, venta o asesoramiento financiero. El mercado de criptoactivos -y en particular altcoins de alta capitalización como XRP- se caracteriza por una elevada volatilidad y riesgo de liquidación en posiciones apalancadas. Se aconseja a los lectores analizar exhaustivamente los fundamentos del protocolo, evaluar si la fluctuación del activo resulta compatible con su perfil de riesgo y consultar con un Asesor Financiero Matriculado antes de comprometer capital.