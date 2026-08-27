En febrero de 2026, la compañía informó una compra de u$s25 millones en HYPE, con lo que sus tenencias habían alcanzado los 17,6 millones de tokens

Además de la acumulación, PURR es el tercer validador más grande de Hyperliquid, diferenciándose de otras firmas.

La compañía PURR adquirió 16,5M de HYPE por u$s773,4M y sumó u$s646,6M, aumentando reservas un 134%.

Hyperliquid Strategies Inc. elevó sus reservas a 29,3M de tokens HYPE, consolidando su tesorería digital al 30 de junio de 2026.

Hyperliquid Strategies Inc., la compañía de tesorería de activos digitales que cotiza en Nasdaq bajo el ticker PURR, profundizó su apuesta por el ecosistema de Hyperliquid al elevar sus reservas hasta 29,3 millones de tokens HYPE al cierre de su ejercicio fiscal, terminado el 30 de junio de 2026.

La empresa informó que captó aproximadamente u$s646,6 millones mediante una línea de capital comprometida, mientras que sus compras acumuladas de HYPE alcanzaron los u$s773,4 millones, por que en total, la compañía adquirió 16,5 millones de tokens adicionales a un precio promedio de u$s46,77 por HYPE.

Antes de las nuevas adquisiciones, Hyperliquid Strategies contaba con alrededor de 12,5 millones de HYPE y con las compras realizadas, sus reservas aumentaron aproximadamente 134%, y consolidaron al token como el principal activo de su estrategia de tesorería.

La estrategia de PURR sigue un modelo similar al adoptado por otras compañías que utilizan un criptoactivo como principal reserva corporativa, que en este caso, en lugar de Bitcoin o Ethereum, la empresa concentra su exposición en HYPE, el token nativo del ecosistema Hyperliquid.

La apuesta no es nueva, ya que en febrero de 2026, la compañía ya había informado de una compra de u$s25 millones en HYPE, con lo que sus tenencias habían alcanzado aproximadamente 17,6 millones de tokens.

Meses después, la escala de la estrategia fue considerablemente mayor y la compañía no solo acumuló HYPE, sino que buscó integrarse directamente en la infraestructura de Hyperliquid.

Por qué es una tesorería concentrada en HYPE

Esta concentración representa una oportunidad y, al mismo tiempo, un riesgo, ya que si HYPE mantiene una tendencia alcista, el valor de la tesorería de PURR puede crecer de manera significativa.

Sin embargo, en el caso de atravesar una corrección pronunciada del token, la misma tendría un impacto directo sobre el valor de sus activos y, potencialmente, sobre la cotización de sus acciones.

Al cierre del ejercicio fiscal, Hyperliquid Strategies reportó u$s2.060 millones en activos totales, además de u$s149,9 millones en efectivo y equivalentes, mientras que la compañía también terminó el período sin deuda.

La combinación de una elevada exposición a HYPE, liquidez disponible y ausencia de deuda financiera constituyeron uno de los principales elementos de la estrategia de PURR.

Sin embargo, que la compañía no tenga deuda no significa que su modelo esté exento de riesgos y que una parte importante del valor depende del desempeño de un único activo digital, por lo que la volatilidad del mercado cripto puede traducirse rápidamente en variaciones importantes en el valor de la tesorería.

Cómo es la recompra de acciones y mayor participación en Hyperliquid

La estrategia financiera de la compañía también incluyó la recompra de sus propias acciones, ya que Hyperliquid Strategies destinó u$s27,8 millones a recomprar aproximadamente 5,8 millones de acciones de PURR, a un precio promedio de u$s4,80 por título.

Las recompras redujeron el número de acciones en circulación y pueden incrementar la participación relativa de los accionistas que mantienen sus posiciones.

En el caso de PURR, la medida complementó una estrategia centrada en aumentar el valor de los activos digitales por acción.

Pero la compañía también está buscando desempeñar un papel más activo dentro del ecosistema, ya que lanzó, junto con Unit, un validador que se ubicó entre los mayores de la red, con una posición reportada como la tercera más importante según la información disponible.

De esta manera, PURR intentará diferenciarse de una simple empresa que mantiene tokens en su balance, además de acumular HYPE, buscará participar en la infraestructura que sostiene la red.

Cómo es la apuesta institucional por HYPE

El crecimiento de Hyperliquid Strategies se produce en paralelo con un mayor interés institucional por HYPE y por el ecosistema Hyperliquid.

En 2025, la compañía ya había planteado una estrategia para captar hasta u$s1.000 millones con el objetivo de ampliar sus reservas de HYPE.

En aquel momento contaba con unos 12,6 millones de tokens y u$s305 millones en efectivo, y su evolución posterior mostró hasta qué punto se aceleró la acumulación.

Para mayo de 2026, Hyperliquid Strategies ya mantenía unos 17,6 millones de HYPE y registraba ganancias no realizadas superiores a u$s1.100 millones, impulsadas por la fuerte apreciación del token.

Esto posicionó a PURR como uno de los casos más destacados dentro del creciente segmento de compañías públicas que utilizan criptomonedas como activo central de tesorería.