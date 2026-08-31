La criptomoneda número tres en capitalización retrocedió 2,26% en el día. Cuáles fueron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Con una baja de 2,26% en las últimas 24 horas, XRP cotiza a u$s1,39 este lunes, respaldado por una capitalización de mercado de u$s86.922,92 millones, según Binance.

El mercado de criptomonedas registra este lunes 31 de agosto una capitalización de u$s2,65 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.355 monedas.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas decreció un -0,52% en las últimas 24 horas. Bitcoin se posiciona con un participación del mercado cripto de 59,73%, Ethereum con un 11,26%, y las demás monedas lograron un 29,01%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Para la fecha lunes 31 de agosto, las cotizaciones promedio globales en dólares de las criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s78.892,86 (-0,15%)

Ethereum: u$s2.475,16 (-1,19%)

BNB: u$s692,56 (-1,11%)

Ripple: u$s1,39 (-2,26%)

XRP: u$s103,70 (-2,35%)

Cardano: u$s0,20 (-3,30%)

Polkadot: u$s0,84 (-2,68%)

Dogecoin: u$s0,08 (-2,87%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, este lunes 31 de agosto, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: $127,23 millones

Ethereum: $3,97 millones

BNB: $1,11 millones

Ripple: $2.229,94

XRP: $166.905,90

Cardano: $318,86

Polkadot: $1.352,18

Dogecoin: $134,18

Polygon: $146,33

Por otra parte, las cotizaciones en pesos de los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina este lunes 31 de agosto son las siguientes:

USDT: $1.603,90

DAI: $1.604,02

USDC: $1.610,50

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, una de las criptomonedas más relevantes, es impulsada por la empresa Ripple. Fue lanzada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, con el objetivo de transformar los pagos internacionales y resolver problemas de tiempo y costo en las transferencias bancarias tradicionales.

Contrario a otras criptomonedas, XRP no depende de la minería tradicional como el Proof of Work ni de sistemas como Proof of Stake. Su tecnología, basada en el algoritmo de consenso "RippleNet", permite validaciones rápidas y eficientes, alcanzando 1.500 transacciones por segundo, muy por encima de Bitcoin y Ethereum.

Ripple, la compañía detrás de XRP, ha creado alianzas con bancos y entidades financieras globales. Gracias a estas asociaciones, XRP facilita transacciones rápidas y económicas, consolidando su uso en el sector financiero.

Aunque ha recibido críticas por su centralización y el control de Ripple, XRP sigue destacándose como una solución de pagos eficiente. La inversión constante en seguridad e infraestructura ha fortalecido su reputación y confianza en el mercado.

Pese a los problemas legales con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas más importantes y promueve un futuro prometedor para los pagos globales.