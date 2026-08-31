La criptomoneda número dos descendió 1,19% en un día. Cómo evolucionaron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Ethereum, la segunda mayor criptomoneda por capitalización de mercado con un valor total de u$s298.635,24 millones, registró un retroceso de 1,19% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s2.474,58 por unidad este lunes, según datos de Binance.

El mercado cripto global asciende a u$s2,65 billones de capitalización este lunes 31 de agosto, de acuerdo con CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -0,52% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 59,73%, Ethereum mantiene un 11,26%, y el resto agrupa el 29,01%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al lunes 31 de agosto, las criptomonedas más importantes se negocian a nivel internacional a los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s78.898,43 (-0,13%)

Ethereum: u$s2.474,58 (-1,19%)

BNB: u$s692,56 (-1,11%)

Ripple: u$s1,39 (-2,26%)

Solana: u$s103,70 (-2,35%)

Cardano: u$s0,20 (-3,28%)

Polkadot: u$s0,84 (-2,68%)

Dogecoin: u$s0,08 (-2,85%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al lunes 31 de agosto:

Bitcoin: $127,23 millones

Ethereum: $3,98 millones

BNB: $1,11 millones

Ripple: $2.229,94

Solana: $166.905,90

Cardano: $318,86

Polkadot: $1.352,18

Dogecoin: $134,18

Polygon: $146,33

Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al lunes 31 de agosto son los siguientes:

USDT: $1.603,90

DAI: $1.604,02

USDC: $1.610,50

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, ha sido una de las plataformas blockchain más revolucionarias en la historia de las criptomonedas.

Mientras que Bitcoin se centró exclusivamente en la creación de una moneda digital descentralizada, Ethereum fue más allá, proponiendo la posibilidad de ejecutar aplicaciones descentralizadas (dApps) que funcionan a través de contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se activan cuando se cumplen ciertas condiciones, lo que elimina la necesidad de intermediarios y aporta mayor seguridad y eficiencia a las transacciones.

Ethereum nació de un financiamiento colectivo en 2014, lo que permitió la creación de su criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido clave para su funcionamiento, pues no solo posibilitan el intercambio de valor, sino que también han permitido la creación de aplicaciones en sectores como la salud, la educación, las finanzas y la logística, transformando así múltiples industrias.

Uno de los avances más importantes de Ethereum ha sido la popularización de la tokenización de activos.

Las stablecoins, que están respaldadas por monedas tradicionales, ofrecen una alternativa más estable a las criptomonedas volátiles.

Además, los NFT han cambiado la forma en que las personas interactúan con el arte y los coleccionables digitales, permitiendo la compra y venta de bienes digitales únicos.

A través de la Ethereum Virtual Machine (EVM), otras plataformas, como BNB y Avalanche, han podido desarrollar sus propias redes, basadas en la tecnología de Ethereum.

Las soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, han mejorado la escalabilidad de la red, permitiendo transacciones más rápidas y de menor costo, lo que ha aumentado la eficiencia de la plataforma.

Ethereum también ha sido fundamental en la creación de la Web3, una nueva Internet descentralizada que otorga mayor control a los usuarios sobre sus datos y actividades en línea.

La Web3 promueve la autonomía, la privacidad y la transparencia, eliminando a los grandes intermediarios que han dominado la web tradicional.