La criptomoneda principal registró una merma del 0,22% en las últimas 24 horas. Así están otras divisas digitales y los dólares cripto

Con un valor circulante de u$s1,58 billones, Bitcoin bajó un 0,22% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s78.866,92 este lunes, de acuerdo con los registros de Binance.

Con un total de 39.355 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s2,65 billones de capitalización este lunes 31 de agosto, según CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del -0,59% en las últimas 24 horas. Con respecto a la cuota de mercado cripto, Bitcoin posee 59,74%, seguido por Ethereum con un 11,25%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes lunes 31 de agosto, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s78.866,92 (-0,22%)

Ethereum: u$s2.470,81 (-1,44%)

BNB: u$s691,27 (-1,30%)

Ripple: u$s1,38 (-2,45%)

Solana: u$s103,62 (-2,35%)

Cardano: u$s0,20 (-3,62%)

Polkadot: u$s0,83 (-3,12%)

Dogecoin: u$s0,08 (-3,08%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, lunes 31 de agosto, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $127,18 millones

Ethereum: $3,97 millones

BNB: $1,11 millones

Ripple: $2.224,91

Solana: $166.632

Cardano: $317,46

Polkadot: $1.340,85

Dogecoin: $133,85

Polygon: $145,94

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este lunes 31 de agosto los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.601,70

DAI: $1.604,04

USDC: $1.603,90

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el enigmático Satoshi Nakamoto, se considera la primera criptomoneda que transformó el panorama financiero. Su misión principal es proporcionar una forma descentralizada de realizar pagos, eliminando intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin funciona a través de un sistema de consenso basado en prueba de trabajo, donde los mineros validan las transacciones a partir de complejos cálculos matemáticos. Este mecanismo asegura la seguridad y confiabilidad de la red, aunque tiene el inconveniente de un elevado consumo energético.

Con el paso de los años, Bitcoin ha adquirido relevancia no solo como moneda digital, sino también como un resguardo de valor, comparado con el oro. Su cantidad limitada, con un límite de 21 millones de bitcoins, ha atraído a inversores que buscan protegerse de la inflación.

Sin embargo, Bitcoin enfrenta desafíos como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones en su red. Para abordar estos problemas, se han propuesto soluciones como la Lightning Network, destinada a agilizar las transacciones y reducir sus costos.

A pesar de los problemas de uso ilícito y las fluctuaciones de su valor, Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más popular y valiosa, con un impacto profundo en el sistema financiero global.