La criptomoneda número uno por capitalización tuvo un baja del 0,24% en las últimas 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Con una capitalización de mercado de u$s1,58 billones, Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más importante, bajó 0,24% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s78.859,54 este lunes, de acuerdo con Binance.

CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s2,65 billones para el mercado global de criptomonedas este lunes 31 de agosto, abarcando 39.355 monedas.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del -0,60% en las últimas 24 horas. Bitcoin se posiciona con un participación del mercado cripto de 59,75%, Ethereum con un 11,25%, y las demás monedas lograron un 29%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este lunes 31 de agosto, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:

Bitcoin: u$s78.859,54 (-0,24%)

Ethereum: u$s2.470,43 (-1,50%)

BNB: u$s691,29 (-1,31%)

Ripple: u$s1,38 (-2,45%)

Solana: u$s103,54 (-2,44%)

Cardano: u$s0,20 (-3,64%)

Polkadot: u$s0,83 (-3,17%)

Dogecoin: u$s0,08 (-3,08%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este lunes 31 de agosto:

Bitcoin: $127,31 millones

Ethereum: $3,96 millones

BNB: $1,11 millones

Ripple: $2.224,91

Solana: $166.632

Cardano: $317,46

Polkadot: $1.340,85

Dogecoin: $133,85

Polygon: $145,94

Además, los precios en pesos de los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina al lunes 31 de agosto son los siguientes:

USDT: $1.601,70

DAI: $1.604,04

USDC: $1.603,90

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

En Argentina, para comprar criptomonedas es necesario abrir una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras plataformas que operan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas proporcionan una cuenta virtual (CVU), donde se pueden recibir transferencias en pesos para fondear y adquirir activos digitales.

El siguiente paso es seleccionar la criptomoneda de interés y comprarla. Algunas exchanges permiten usar tarjetas de crédito, integrando servicios como Mercado Pago.

También es posible canjear activos digitales o transferirlos mediante QR o claves públicas.

Otra opción viable es operar mediante el sistema persona a persona (P2P), conectando compradores y vendedores de forma directa.

Este sistema acepta múltiples medios de pago, como cuentas fintech, bancarias y plataformas como PayPal o similares. Sin embargo, es vital verificar la reputación del vendedor.

Se recomienda evitar plataformas inseguras, como Paxful, que enfrenta denuncias frecuentes.

La falta de sistemas de seguridad puede exponer a los usuarios a robos y estafas online.