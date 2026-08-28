La criptomoneda número uno en capitalización retrocedió 3,43% en el día. Cuáles fueron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Según el panel de Binance, Bitcoin bajó un 3,43% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s78.008,71 este viernes, con una capitalización de mercado de u$s1,57 billones.

El ecosistema de criptomonedas alcanza una capitalización total de u$s2,63 billones este viernes 28 de agosto, según datos de CoinMarketCap.

Por lo tanto, las monedas digitales presentaron un crecimiento del -3,10% en el último día. Bitcoin logra una dominancia del mercado de 59,56%, Ethereum le sigue con un 11,22%, y las demás monedas digitales agrupan el 29,22%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este viernes 28 de agosto:

Bitcoin: u$s78.008,71 (-3,43%)

Ethereum: u$s2.444,54 (-3,26%)

BNB: u$s694,88 (-2,55%)

Ripple: u$s1,39 (-5,37%)

Solana: u$s104,63 (-4,05%)

Cardano: u$s0,20 (-6,41%)

Polkadot: u$s0,85 (-4,55%)

Dogecoin: u$s0,09 (-4,84%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al viernes 28 de agosto:

Bitcoin: $125,97 millones

Ethereum: $3,92 millones

BNB: $1,12 millones

Ripple: $2.226,99

Solana: $168.742,20

Cardano: $327,53

Polkadot: $1.375,80

Dogecoin: $137,61

Polygon: $174,22

Por otro lado, este viernes 28 de agosto, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:

USDT: $1.604,70

DAI: $1.604,06

USDC: $1.605

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el misterioso creador conocido como Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda que revolucionó el sistema financiero. Su principal objetivo es ofrecer una forma descentralizada de realizar transacciones, sin la necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso denominado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones a través de complejos cálculos matemáticos. Este proceso garantiza la seguridad y la integridad de la red, aunque también implica un alto consumo de energía.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido ampliamente adoptado, no solo como una moneda digital, sino también como un refugio de valor, similar al oro. Su oferta limitada, con un máximo de 21 millones de bitcoins, atrajo a inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin ha enfrentado varios desafíos, como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones en su red. Estos problemas han dado lugar al desarrollo de soluciones como la Lightning Network, que busca mejorar la velocidad y reducir los costos.

Bitcoin también ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas, así como a las fluctuaciones extremas en su valor. Sin embargo, sigue siendo la criptomoneda más conocida y valorada, con un impacto significativo en la industria financiera global.