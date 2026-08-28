El índice Fear & Greed alcanzó valores que no se veían desde hace casi un año mientras los analistas advierten posibles riesgos para los inversores

El termómetro emocional del ecosistema de las finanzas digitales experimentó un marcado giro alcista tras meses de predominio vendedor. El índice de Miedo y Codicia (Crypto Fear & Greed Index), medido por la plataforma especializada Alternative.me, trepó hasta los 74 puntos sobre 100 el pasado 25 de agosto de 2026, ubicándose en su registro más elevado desde octubre de 2025.

Este movimiento técnico interrumpió una de las etapas bajistas más prolongadas desde que el indicador comenzó a medirse en febrero de 2018: el mercado acumuló 106 días consecutivos con lecturas inferiores a 50 puntos hasta el 19 de agosto.

Si se amplía la serie histórica, el índice permaneció en zona de pesimismo durante 213 de las 214 jornadas transcurridas desde el 18 de enero de 2026, con un valor promedio anual situado en apenas 24,2 puntos.

El repentino cambio de tendencia coincidió con una aceleración en la cotización de Bitcoin (BTC), que avanzó 23% en el transcurso de una semana hasta ubicarse en torno a los u$s78.880, aunque el activo todavía se encuentra un 37% por debajo de su máximo histórico y los indicadores institucionales exigen cautela.

¿Qué factores explican el salto del índice a niveles de codicia?

La suba del termómetro cripto estuvo motorizada por una fuerte compresión de operaciones apalancadas y cambios en la liquidez global:

Ola de liquidaciones bajistas (short squeeze): El cierre forzoso de apuestas a la baja forzó compras automáticas en el mercado spot por aproximadamente u$s2.700 millones el 20 de agosto , acumulando más de u$s4.000 millones en liquidaciones en 48 horas.

Inyección y recompras del Tesoro de EE.UU.: El 19 de agosto, el Tesoro estadounidense incrementó el tope de recompras de títulos públicos de largo plazo hasta un piso de u$s4.000 millones por operación , modificando las expectativas de liquidez en los mercados financieros.

Entradas netas en los ETF de Bitcoin: Los fondos cotizados en bolsa al contado registraron jornadas de compras institucionales, con reportes que marcaron ingresos netos por u$s307,45 millones en una sola sesión y una seguidilla de cinco ruedas consecutivas con saldo positivo.

¿Por qué los analistas mantienen la cautela institucional?

Pese al entusiasmo inicial que llevó al índice a 74 puntos (con un posterior reacomodamiento hacia la zona de 65 puntos), diversos indicadores técnicos señalan que la demanda de fondo aún debe consolidarse: