La criptomoneda número dos en capitalización ganó 3,28% en el día. Cuáles fueron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Según Binance, Ethereum subió un 3,28% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s2.520,10 este jueves, con una capitalización de mercado de u$s304.128,34 millones.

Este jueves 27 de agosto, la capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa en u$s2,70 billones, con más de 39.336 monedas monitoreadas por CoinMarketCap.

En consecuencia, las criptomonedas mostraron un incremento del 3,09% en las últimas 24 horas. Bitcoin encabeza la participación del mercado con una cuota del 59,71%, seguido por Ethereum con un 11,27%. El resto de monedas captó un 29,02%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Según datos globales al jueves 27 de agosto, estos son los precios promedio en dólares de las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: u$s80.297,52 (3,05%)

Ethereum: u$s2.520,10 (3,28%)

BNB: u$s710,77 (2,32%)

Ripple: u$s1,46 (6,79%)

Solana: u$s107,29 (12,37%)

Cardano: u$s0,21 (5,27%)

Polkadot: u$s0,88 (5,43%)

Dogecoin: u$s0,09 (5,87%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este jueves 27 de agosto:

Bitcoin: $130,08 millones

Ethereum: $4,05 millones

BNB: $1,14 millones

Ripple: $2.350,53

Solana: $172.047,50

Cardano: $346,04

Polkadot: $1.417,56

Dogecoin: $143,58

Polygon: $173,40

Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al jueves 27 de agosto son los siguientes:

USDT: $1.603

DAI: $1.600,27

USDC: $1.603,80

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin y un grupo de desarrolladores, revolucionó el mundo de las criptomonedas al introducir un sistema que no solo permite la transferencia de valor, sino también la ejecución de aplicaciones descentralizadas (dApps).

A diferencia de Bitcoin, que se centra en ser una moneda digital descentralizada, Ethereum permite la creación de contratos inteligentes, que son programas autoejecutables que se activan bajo condiciones específicas, eliminando la necesidad de intermediarios y brindando mayor seguridad y transparencia a las transacciones.

Ethereum fue financiado mediante un exitoso crowdfunding en 2014, lo que permitió el lanzamiento de su criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido la base de su ecosistema, permitiendo que las aplicaciones descentralizadas operen de forma autónoma, sin depender de ninguna autoridad central.

Esto ha abierto nuevas oportunidades en áreas como la finanzas, la salud, la educación y la logística, donde las aplicaciones pueden operar de forma más eficiente y segura.

Otro de los logros de Ethereum ha sido la popularización de la tokenización, que permite crear nuevos activos digitales. Las stablecoins, que están vinculadas a activos tradicionales como el dólar, han ofrecido una alternativa más estable a las criptomonedas volátiles.

Los NFT, por su parte, han permitido la creación de nuevos mercados para el arte digital y los coleccionables.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) ha permitido que otras plataformas, como BNB y Avalanche, se construyan sobre la infraestructura de Ethereum.

Además, soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad de la red, reduciendo los costos y aumentando la velocidad de las transacciones.

Ethereum también ha sido esencial para el desarrollo de la Web3, una Internet descentralizada que busca devolver el control a los usuarios.

La Web3 pone énfasis en la privacidad y la autonomía, eliminando la necesidad de grandes intermediarios como gobiernos y corporaciones, lo que resulta en una web más libre y democrática.