En las últimas 24 horas, la criptomoneda número cinco bajó 2,33%. Cómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Solana, la sexta criptomoneda más popular, cotiza este miércoles a u$s95,91 en la pizarra de Binance, tras un retroceso de 2,33% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s55.951,49 millones.

El ecosistema de criptomonedas alcanza una capitalización total de u$s2,62 billones este miércoles 26 de agosto, según datos de CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales subió un -1,57% en el último día. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 59,80%, seguido por Ethereum con un 11,27%. El resto suma un 28,93%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este miércoles 26 de agosto, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s78.004,60 (-1,39%)

Ethereum: u$s2.444,56 (-1,08%)

BNB: u$s696,12 (-0,37%)

Ripple: u$s1,37 (-6,66%)

Solana: u$s95,91 (-2,33%)

Cardano: u$s0,20 (-5,48%)

Polkadot: u$s0,83 (-4,72%)

Dogecoin: u$s0,08 (-5,29%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este miércoles 26 de agosto:

Bitcoin: $126,06 millones

Ethereum: $3,92 millones

BNB: $1,12 millones

Ripple: $2.212,14

Solana: $154.190,80

Cardano: $328,09

Polkadot: $1.340,97

Dogecoin: $135,49

Polygon: $176,91

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor uso en Argentina tienen este miércoles 26 de agosto las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.601,80

DAI: $1.603,58

USDC: $1.602,60

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana es un testimonio de innovación dentro del universo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con vasta experiencia en sistemas distribuidos, Solana se diseñó para superar los problemas de escalabilidad que afectan a redes como Bitcoin y Ethereum.

El corazón del éxito de Solana radica en su algoritmo "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite ordenar las transacciones de manera eficiente antes de ser confirmadas, reduciendo costos y aumentando la velocidad. En comparación con Ethereum, que en su versión original procesaba apenas 15 transacciones por segundo, Solana se destaca por manejar miles, ofreciendo una alternativa más escalable.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana se posicionó como una de las blockchain más rápidas y económicas. Esto atrajo a desarrolladores interesados en aplicaciones descentralizadas, particularmente en áreas como finanzas descentralizadas (DeFi) y NTF, donde Ethereum era criticado por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente debido a su capacidad para ofrecer rendimiento técnico y bajos costos. Aunque Ethereum conserva su posición dominante gracias a su amplia base de usuarios, Solana se ha consolidado como una opción más adecuada para proyectos que requieren rapidez y escalabilidad.

Sin embargo, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. El equipo detrás del proyecto ha trabajado arduamente para abordar estos problemas y mejorar su infraestructura, fortaleciendo su propuesta frente a Ethereum.

En la actualidad, Solana es reconocida como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, posicionándose como un serio competidor en el espacio cripto.