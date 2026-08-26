En las últimas 24 horas, la criptomoneda número uno bajó 1,48%. Cómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Este miércoles, Bitcoin alcanzó los u$s77.980,40 tras un descenso de 1,48% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s1,57 billones, de acuerdo con Binance.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s0 este miércoles 26 de agosto, según CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado global de monedas digitales evidenció un retroceso del 0% en las últimas horas. Bitcoin se posiciona con un participación del mercado cripto de 0%, Ethereum con un 0%, y las demás monedas lograron un 100%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al miércoles 26 de agosto, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s77.980,40 (-1,48%)

Ethereum: u$s2.445,38 (-1,08%)

BNB: u$s696,25 (-0,37%)

Ripple: u$s1,37 (-6,67%)

Solana: u$s95,90 (-2,37%)

Cardano: u$s0,20 (-5,53%)

Polkadot: u$s0,83 (-4,74%)

Dogecoin: u$s0,08 (-5,42%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, miércoles 26 de agosto, las principales criptomonedas tienen estos valores en pesos en las plataformas locales más destacadas:

Bitcoin: $126,02 millones

Ethereum: $3,92 millones

BNB: $1,12 millones

Ripple: $2.212,14

Solana: $154.190,80

Cardano: $328,09

Polkadot: $1.340,97

Dogecoin: $135,49

Polygon: $176,91

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este miércoles 26 de agosto los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.601,80

DAI: $1.603,56

USDC: $1.602,60

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el misterioso creador conocido como Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda que revolucionó el sistema financiero. Su principal objetivo es ofrecer una forma descentralizada de realizar transacciones, sin la necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso denominado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones a través de complejos cálculos matemáticos. Este proceso garantiza la seguridad y la integridad de la red, aunque también implica un alto consumo de energía.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido ampliamente adoptado, no solo como una moneda digital, sino también como un refugio de valor, similar al oro. Su oferta limitada, con un máximo de 21 millones de bitcoins, atrajo a inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin ha enfrentado varios desafíos, como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones en su red. Estos problemas han dado lugar al desarrollo de soluciones como la Lightning Network, que busca mejorar la velocidad y reducir los costos.

Bitcoin también ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas, así como a las fluctuaciones extremas en su valor. Sin embargo, sigue siendo la criptomoneda más conocida y valorada, con un impacto significativo en la industria financiera global.