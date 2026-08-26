Con una merma del 1,47% en un día, la segunda mayor cripto sigue al baja. Cuáles fueron lo valores de otras cripto y dólares digitales

Bitcoin, la criptomoneda principal, bajó un 1,47% en las últimas 24 horas y su precio actual es de u$s77.985,28, con un circulante de u$s1,57 billones, de acuerdo con cifras de Binance.

CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s2,62 billones para el mercado global de criptomonedas este miércoles 26 de agosto, abarcando 39.332 monedas.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales subió un -1,62% en el último día. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 59,80%, Ethereum ocupa un 11,27%, y el resto de las criptomonedas representan un 28,93%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, miércoles 26 de agosto, las cotizaciones promedio en dólares globales de las principales criptomonedas son las que se detallan a continuación:

Bitcoin: u$s77.985,28 (-1,47%)

Ethereum: u$s2.445,38 (-1,08%)

BNB: u$s696,25 (-0,37%)

Ripple: u$s1,37 (-6,67%)

Solana: u$s95,90 (-2,37%)

Cardano: u$s0,20 (-5,53%)

Polkadot: u$s0,83 (-4,74%)

Dogecoin: u$s0,08 (-5,42%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este miércoles 26 de agosto:

Bitcoin: $126 millones

Ethereum: $3,92 millones

BNB: $1,12 millones

Ripple: $2.212,14

Solana: $154.190,80

Cardano: $328,09

Polkadot: $1.340,97

Dogecoin: $135,49

Polygon: $176,91

En otro orden, este miércoles 26 de agosto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.601,80

DAI: $1.603,56

USDC: $1.602,30

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para comprar criptomonedas en Argentina, se debe abrir una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras plataformas habilitadas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas proporcionan una cuenta virtual (CVU) para recibir transferencias en pesos y así fondear la cuenta para la compra de criptomonedas.

El siguiente paso es seleccionar la criptomoneda deseada e invertir. Algunas exchanges permiten el uso de tarjetas de crédito, incluyendo opciones como Mercado Pago.

Asimismo, estas plataformas ofrecen la posibilidad de intercambiar activos digitales y transferirlos a otras billeteras mediante QR o claves públicas.

Otra opción es el sistema persona a persona (P2P), donde compradores y vendedores se conectan de manera directa.

En este modelo, es posible usar medios de pago diversos, como cuentas bancarias, fintech y plataformas como PayPal o similares, pero es crucial revisar la reputación y operaciones del vendedor.

Finalmente, se recomienda evitar plataformas que no garantizan seguridad, como Paxful, que ha acumulado reclamos de usuarios.

Esto se debe a la falta de sistemas de detección que protejan a los usuarios de estafas y actividades fraudulentas.