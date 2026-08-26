Con una merma del 1,47% en un día, la segunda mayor cripto sigue al baja. Cuáles fueron lo valores de otras cripto y dólares digitales
26.08.2026 • 14:10hs • Cotizaciones
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Precio de las criptomonedas top: cuánto valen en Argentina y a nivel global hoy, 26 de agosto de 2026
Bitcoin, la criptomoneda principal, bajó un 1,47% en las últimas 24 horas y su precio actual es de u$s77.985,28, con un circulante de u$s1,57 billones, de acuerdo con cifras de Binance.
CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s2,62 billones para el mercado global de criptomonedas este miércoles 26 de agosto, abarcando 39.332 monedas.
Por lo tanto, el mercado de monedas digitales subió un -1,62% en el último día. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 59,80%, Ethereum ocupa un 11,27%, y el resto de las criptomonedas representan un 28,93%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
Hoy, miércoles 26 de agosto, las cotizaciones promedio en dólares globales de las principales criptomonedas son las que se detallan a continuación:
- Bitcoin: u$s77.985,28 (-1,47%)
- Ethereum: u$s2.445,38 (-1,08%)
- BNB: u$s696,25 (-0,37%)
- Ripple: u$s1,37 (-6,67%)
- Solana: u$s95,90 (-2,37%)
- Cardano: u$s0,20 (-5,53%)
- Polkadot: u$s0,83 (-4,74%)
- Dogecoin: u$s0,08 (-5,42%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este miércoles 26 de agosto:
- Bitcoin: $126 millones
- Ethereum: $3,92 millones
- BNB: $1,12 millones
- Ripple: $2.212,14
- Solana: $154.190,80
- Cardano: $328,09
- Polkadot: $1.340,97
- Dogecoin: $135,49
- Polygon: $176,91
En otro orden, este miércoles 26 de agosto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:
- USDT: $1.601,80
- DAI: $1.603,56
- USDC: $1.602,30
Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura
Para comprar criptomonedas en Argentina, se debe abrir una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras plataformas habilitadas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Estas plataformas proporcionan una cuenta virtual (CVU) para recibir transferencias en pesos y así fondear la cuenta para la compra de criptomonedas.
El siguiente paso es seleccionar la criptomoneda deseada e invertir. Algunas exchanges permiten el uso de tarjetas de crédito, incluyendo opciones como Mercado Pago.
Asimismo, estas plataformas ofrecen la posibilidad de intercambiar activos digitales y transferirlos a otras billeteras mediante QR o claves públicas.
Otra opción es el sistema persona a persona (P2P), donde compradores y vendedores se conectan de manera directa.
En este modelo, es posible usar medios de pago diversos, como cuentas bancarias, fintech y plataformas como PayPal o similares, pero es crucial revisar la reputación y operaciones del vendedor.
Finalmente, se recomienda evitar plataformas que no garantizan seguridad, como Paxful, que ha acumulado reclamos de usuarios.
Esto se debe a la falta de sistemas de detección que protejan a los usuarios de estafas y actividades fraudulentas.