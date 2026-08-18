El repunte se concentró en dos productos: el BSOL de Bitwise, que absorbió casi la totalidad de las entradas, y el MSOL de Morgan Stanley

La expectativa por la actualización técnica Agave v4.2 y la creciente demanda institucional, liderada por ARK Invest, sostienen el interés inversor.

El flujo fue impulsado mayoritariamente por Bitwise y Morgan Stanley, rompiendo una tendencia de estancamiento que afectó a otros fondos de altcoins.

Los ETF de Solana registraron en agosto de 2026 una entrada neta superior a los u$s10 millones, marcando su mejor desempeño semanal desde mayo pasado.

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Solana (SOL) registraron en agosto de 2026 su mayor entrada de capital desde mayo, con un flujo neto de más de u$s10 millones en una sola semana.

El repunte estuvo liderado por Bitwise y Morgan Stanley, que concentraron prácticamente todo el ingreso, en un contexto donde otros fondos de altcoins permanecieron estancados.

Los ETF de Solana marcan su mejor semana en 3 meses

Los ETF spot de Solana en Estados Unidos captaron u$s8,8 millones el 10 de agosto, la mayor entrada diaria en su conjunto desde el 12 de mayo.

Al día siguiente, el Solana Trust de Morgan Stanley sumó otros u$s1,43 millones, llevando el total semanal a u$s10,26 millones, unas 70 veces más que la semana anterior.

Este movimiento rompió una racha de flujos planos y salidas netas que habían marcado el desempeño del activo durante gran parte del invierno boreal.

El repunte se concentró en dos productos: el BSOL de Bitwise, que absorbió casi la totalidad de las entradas, y el MSOL de Morgan Stanley.

Bitwise y Morgan Stanley se llevaron casi todo el capital que entró en los ETF de Solana

Los otros cinco ETF de Solana listados en EE.UU. —incluidos los de VanEck, Fidelity, 21Shares, Franklin Templeton y Grayscale— no registraron flujos significativos en la semana.

En total, los ETF de Solana acumulan u$s1.16 mil millones en entradas netas desde su lanzamiento en octubre de 2025, con activos bajo gestión cercanos a u$s893 millones.

El repunte de Solana contrasta con la dinámica de otros fondos cripto: Los ETF de Bitcoin registraron salidas por u$s389 millones en la misma semana, mientras que los de Ethereum apenas se mantuvieron estables tras fuertes entradas previas. En tanto, los productos de XRP sumaron apenas u$s2,25 millones.

Cathie Wood se suma al interés por los ETF de Solana

El ingreso de capital en Solana coincidió con la inminente actualización Agave v4.2 en la red, que busca reducir en un 50% el tiempo de producción de bloques y avanzar hacia la finalización en subsegundos.

Este calendario técnico habría atraído capital institucional, más allá del desempeño del precio de SOL, que se mantuvo en torno a los u$s75 por unidad, sin grandes variaciones.

Se espera que los ETF puedan mantener esta tendencia para lo que resta del mes, luego de que ARK Invest adquiriese 7.115 participaciones del ETF de staking de Solana administrado por 3iQ, como un refuerzo de su exposición institucional a productos cripto con generación de rendimiento.

La operación se distribuyó entre los fondos ARKW y ARKF, en línea con la estrategia de Cathie Wood de ampliar posiciones en activos digitales y tokenización.

El ETF de Solana de 3iQ ofrece a los inversores exposición al precio del token SOL y, al mismo tiempo, la posibilidad de obtener recompensas por participar en el proceso de validación de la red.

Este modelo híbrido lo diferencia de los ETF tradicionales de criptomonedas, que suelen limitarse a replicar el precio spot o futuros. Se trata de un producto que combina apreciación de capital con ingresos periódicos, una tendencia que gana fuerza en 2026.

La adquisición se produjo en una semana de reacomodamiento de cartera, donde ARK también incrementó posiciones en Block Inc. y Securitize, mientras redujo exposición en empresas de software y gaming.