En las últimas 24 horas, la criptomoneda líder bajó un 0,62%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado cripto en general

Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más popular, cotiza este martes a u$s79.289,72 en la pizarra de Binance, tras un retroceso de 0,62% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s1,59 billones.

CoinMarketCap registra este martes 25 de agosto un total de u$s2,66 billones en capitalización de mercado para más de 39.325 criptomonedas.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -0,93% en las últimas 24 horas. Bitcoin se posiciona con un participación del mercado cripto de 59,73%, Ethereum con un 11,20%, y las demás monedas lograron un 29,07%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En el panorama global, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas al martes 25 de agosto son:

Bitcoin: u$s79.289,72 (-0,62%)

Ethereum: u$s2.474,56 (-1,92%)

BNB: u$s698,42 (-2,26%)

Ripple: u$s1,47 (-3,49%)

Solana: u$s97,97 (0,90%)

Cardano: u$s0,22 (-4,53%)

Polkadot: u$s0,88 (-5,07%)

Dogecoin: u$s0,09 (-3,88%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En las exchanges argentinas más importantes, los precios en pesos de las principales criptomonedas son los siguientes este martes 25 de agosto:

Bitcoin: $128,59 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,12 millones

Ripple: $2.354,73

Solana: $156.685

Cardano: $343,70

Polkadot: $1.400,11

Dogecoin: $142,32

Polygon: $191,09

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este martes 25 de agosto a estos valores en pesos:

USDT: $1.596,30

DAI: $1.603,41

USDC: $1.600,40

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, es la criptomoneda pionera que revolucionó el sistema financiero. Su objetivo es ofrecer una forma descentralizada de realizar transacciones sin la intervención de bancos ni gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones a través de complejos cálculos matemáticos. Este sistema asegura la seguridad de la red, aunque genera un alto consumo de energía.

Con el paso de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, comparado con el oro, debido a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los problemas de escalabilidad y altos costos de transacción, han surgido soluciones como la Lightning Network que ayudan a mejorar estos aspectos.

Bitcoin ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas en su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más destacada, con un impacto profundo en la industria financiera global.