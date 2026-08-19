La cuarta criptomoneda más popular subió 6,38% en 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Según Binance, XRP subió un 6,38% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s1,07 este miércoles, con una capitalización de mercado de u$s66.875,56 millones.

CoinMarketCap registra este miércoles 19 de agosto un total de u$s2,32 billones en capitalización de mercado para más de 39.282 criptomonedas.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del 4,90% en las últimas 24 horas. Bitcoin logra una dominancia del mercado de 59,34%, Ethereum le sigue con un 10,86%, y las demás monedas digitales agrupan el 29,80%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este miércoles 19 de agosto:

Bitcoin: u$s68.434,33 (5,57%)

Ethereum: u$s2.080,91 (8,55%)

BNB: u$s617,66 (2,38%)

Ripple: u$s1,07 (6,38%)

XRP: u$s82,13 (6,62%)

Cardano: u$s0,18 (2,85%)

Polkadot: u$s0,78 (4,35%)

Dogecoin: u$s0,07 (3,95%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este miércoles 19 de agosto:

Bitcoin: $109,55 millones

Ethereum: $3,31 millones

BNB: $982.675,39

Ripple: $1.695,49

XRP: $130.078,80

Cardano: $287,75

Polkadot: $1.246,77

Dogecoin: $115,67

Polygon: $130,08

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este miércoles 19 de agosto los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.581

DAI: $1.588,38

USDC: $1.587,02

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, es una criptomoneda respaldada por Ripple. Diseñada para resolver los retos de velocidad y costo en los pagos internacionales, XRP se posiciona como una opción eficiente.

A diferencia de Bitcoin, XRP no utiliza minería ni mecanismos como el Proof of Work. Su algoritmo de consenso, conocido como "RippleNet", permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, destacándose por su escalabilidad.

Ripple ha establecido alianzas clave con instituciones financieras globales, permitiendo que XRP facilite pagos rápidos y accesibles.

Aunque existen críticas por su centralización, XRP ha demostrado su capacidad como una herramienta confiable. Ripple continúa mejorando la seguridad y funcionalidad de su red.

A pesar de los desafíos legales con la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas líderes en el mercado global.