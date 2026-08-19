La wallet, identificada como GvHYQQ, había ganado más de u$s20 millones en 2023 con una estrategia similar y ahora vuelve a apostar por acumular SOL

La compra de SOL ocurre con su precio a u$s75 (74% bajo su ATH), pero ETFs registran entradas u$s10,26M.

La misma wallet GvHYQQ ganó más de u$s20M en 2023 aplicando una estrategia similar de acumulación de activos.

Una ballena de Solana (SOL) reapareció en el mercado tras más de dos años de inactividad y compró 47.535 SOL por un valor de u$s3,6 millones, en una operación que reavivó el interés de los analistas sobre el futuro del token.

La wallet, identificada como GvHYQQ, había ganado más de u$s20 millones en 2023 con una estrategia similar y ahora vuelve a apostar por la acumulación en un momento de debilidad del mercado.

Ballena inactiva desde 2023 dos compró millones en Solana y su precio subió

La dirección GvHYQQ fue protagonista en 2023, cuando acumuló 291.790 SOL por u$s6,82 millones a un precio promedio de u$s23,37.

Posteriormente, vendió 191.789 SOL por u$s24,62 millones, con un precio promedio de u$s128,36, asegurando más de u$s20 millones en ganancias realizadas.

Tras esa operación, la wallet permaneció inactiva durante más de dos años, hasta la compra reciente de 47.535 SOL.

La compra se produjo mientras SOL cotiza en torno a u$s75, un nivel que representa una caída del 74% respecto de su máximo histórico de enero de 2025, cuando alcanzó los u$s293,31. En lo que va de 2026, el token acumula una pérdida cercana al 39%, y en los últimos 12 meses retrocede un 59%.

Qué significa para el precio de Solana que su ballena más famosa haya vuelto a comprar. (Imagen creada con IA)

A pesar de la debilidad, los flujos institucionales muestran señales opuestas: los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Solana registraron entradas netas por u$s10,26 millones en la semana del 14 de agosto, casi 70 veces más que la semana anterior.

Los datos de Lookonchain y Arkham indican que la wallet ahora acumula cerca de 147.535 SOL, equivalentes a u$s11,1 millones a precios actuales.

Sin embargo, las métricas on-chain muestran un escenario dividido: las entradas netas en exchanges se volvieron positivas, mientras que el volumen en plataformas descentralizadas se mantiene un 80% por debajo de su máximo de abril.