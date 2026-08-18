El token de Rippie enfrenta señales cruzadas con un crecimiento en el interés abierto, pero todavía dominan las ventas y las ballenas reducen sus depósitos

El mercado de XRP, el token de Ripple, atraviesa una situación de señales cruzadas, ya que mientras aumenta el volumen de posiciones abiertas en Binance, los principales indicadores de flujo apuntan a un aumento de los vendedores y a una menor participación de las grandes ballenas.

Según datos citados por analistas de mercado, el interés abierto (OI) de XRP en Binance pasó de unos u$s181 millones el pasado 3 de agosto a u$s232,7 millones al 17 de agosto, algo que representó un incremento de 28,6% en apenas dos semanas y ubicó al indicador en su nivel más elevado desde junio.

De esta forma, el crecimiento del interés abierto, sin embargo, no necesariamente implica una mayor confianza en una suba del precio del token.

En paralelo, el Cumulative Volume Delta (CVD) de los contratos perpetuos descendió hasta los u$s463.2 millones, una señal de que las operaciones agresivas de venta continúan dominando el mercado.

La combinación entre un interés abierto creciente y un CVD negativo sugiere que buena parte de las nuevas posiciones podría estar vinculada con apuestas a la baja, en vez de representar únicamente el cierre de posiciones largas anteriores.

La presión también apareció en el mercado spot, ya que el CVD estimado para los exchanges centralizados pasó de unos u$s153 millones positivos a comienzos de agosto a menos u$s231.8 millones, un desplazamiento cercano a u$s385 millones hacia las ventas netas.

Por qué las ballenas de XRP cambian sus movimientos

Este escenario planteó una contradicción, debido a que hay más capital comprometido en operaciones sobre XRP, pero el flujo de las transacciones muestra un claro predominio vendedor.

Otro de los datos que llama la atención es el comportamiento de los grandes tenedores de XRP, porque las entradas de fondos asociadas a ballenas hacia Binance se redujeron hasta un promedio de u$s61 millones en tres meses, el nivel más bajo desde 2021.

La caída es significativa si se compara con períodos anteriores, ya que en enero de 2025, esas entradas habían alcanzado aproximadamente u$s456 millones, mientras que en octubre del mismo año llegaron a los u$s355 millones.

Pese a la fuerte reducción, los flujos netos todavía permanecen en terreno positivo, alrededor de unos u$s18,8 millones, algo que indicaría que los depósitos siguen superando a los retiros.

La lectura que hicieron los analistas es que el mercado podría estar atravesando un proceso de agotamiento de la oferta vendedora, por que sin embargo, esa menor presión de las ballenas todavía no se tradujo en una recuperación equivalente de la demanda.

XRP enfrenta una prueba decisiva en su precio (Fuente: Imagen creada por IA)

Aumenta la actividad de XRP

El deterioro de las expectativas también se reflejó en las conversaciones de los inversores, ya que datos de Santiment mostraron que los comentarios relacionados con XRP alcanzaron uno de sus niveles más bajistas de los últimos tres meses en plataformas como X, Reddit y Telegram.

No obstante, existe una señal que podría jugar a favor de los compradores, porque la actividad en la red sí aumentó, y en el período de las últimas 24 horas se registraron 49.929 direcciones activas, el nivel más alto en más de dos meses.

Esta divergencia entre un sentimiento extremadamente negativo y una mayor actividad on-chain puede convertirse en una señal de recuperación si aparece nueva demanda.

Es por eso que ese pesimismo no necesariamente podría anticipar otra caída, ya que también puede generar las condiciones para un rebote si los compradores vuelven al mercado.

Por otro lado, actualmente XRP lucha por sostener el nivel psicológico de u$s1, que, según los datos de la pizarra de Binance, es el valor al cual se comercializa el token que se encuentra en suba.

La zona de u$s1 adquiere especial relevancia porque funciona como referencia inmediata para los operadores, ya que una recuperación sostenida por encima de ese nivel podría mejorar el panorama técnico y cambiar parte del sentimiento actual.

Por qué la altcoin podría reforzar las posiciones bajistas

Sin embargo, si la altcoin tiene una pérdida clara del soporte, podría reforzar las posiciones bajistas que ya comienzan a acumularse en el mercado de derivados.

Por ahora, los datos mostraron un mercado en tensión y el interés abierto aumentó, las ventas agresivas dominan, las ballenas reducen sus depósitos y el sentimiento se encuentra en niveles muy negativos.

La clave para XRP estará en determinar cuál de estas señales termina imponiéndose, si la caída de los depósitos de las ballenas efectivamente representa un agotamiento de la oferta, una recuperación de la demanda podría abrir la puerta a un rebote.

No obstante, mientras el CVD siga deteriorándose, el aumento del interés abierto también puede significar que las apuestas bajistas ganan fuerza.