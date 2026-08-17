Un activo en particular representó el 25% del volumen de transacciones de los jóvenes, que muestran un perfil más disciplinado que otras generaciones

Acciones tokenizadas crecieron 15% en julio de 2026, impulsadas por la Gen Z; Binance lidera este mercado con más del 50% del volumen.

Binance Research e informes de The Block revelan su perfil inversor: menor trading, evitan apalancamiento y acumulan a largo plazo.

La Generación Z transforma la inversión: prefiere ETF cripto y tradicionales sobre acciones individuales, que representan el 25% de su volumen.

Binance, la exchange de criptomonedas más importante del mundo, reveló que la generación Z se inclina cada vez más por los fondos cotizados en bolsa (ETF) cripto y tradicionales, desplazando a las acciones individuales como principal vehículo de inversión.

Según su último informe, estos fondos ya representan el 25% del volumen de transacciones de los jóvenes, que además operan menos, evitan el apalancamiento y muestran un perfil más disciplinado que otras generaciones.

Binance descubrió que los jóvenes se decantan por invertir en ETF

El estudio de Binance Research muestra que la generación Z está transformando la dinámica del mercado. A comienzos de agosto, los ETF representaban un cuarto del volumen de transacciones de esta cohorte, frente al 18,5% registrado apenas dos meses antes.

En paralelo, la proporción dedicada a acciones individuales descendió al 74,2%, confirmando un cambio estructural en las preferencias.

Los jóvenes inversores realizan menos operaciones que los millennials y la generación X. En contratos perpetuos ligados a mercados tradicionales, la generación Z promedia 13 transacciones mensuales, frente a 17 de los Millennials y 16,5 de la Gen X.

A su vez, un 22% de las cuentas nunca registró una orden de venta, lo que refleja una estrategia de acumulación a largo plazo.

Binance reveló que la generación Z opera menos que los millennials y acumula más a largo plazo. (Imagen creada con IA)

El informe también destaca el crecimiento de bStocks, la plataforma de acciones tokenizadas de Binance, que superó temporalmente a xStocks con más de u$s610 millones en operaciones.

Allí, los ETF también ganan terreno frente a las acciones individuales, consolidando la preferencia de la generación Z por instrumentos diversificados y de menor riesgo.

Contrario al estereotipo de que los jóvenes buscan apuestas arriesgadas, el estudio reveló que la generación Z evita los productos apalancados e inversos: el 88,2% de las cuentas no mostró actividad en estos instrumentos, un porcentaje superior al de Millennials y Gen X.

Acciones tokenizadas crecen en julio gracias a los jóvenes inversores

Las acciones tokenizadas crecieron un 15% en julio de 2026, consolidándose como uno de los segmentos más dinámicos dentro de los activos del mundo real (RWA) en blockchain, gracias al creciente interés del segmento más jóven a nivel etario.

Según datos del boletín Data and Insights de The Block, el mercado fue liderado por la propia Binance, Ondo y xStocks, que concentran la mayor parte del volumen negociado y marcan el pulso de una tendencia que ya atrae tanto a inversores minoristas como institucionales.

Binance se mantiene como el principal impulsor de las acciones tokenizadas, con su plataforma bStocks que permite operar títulos de gigantes tecnológicos como Microsoft, Meta y Nvidia en formato digital.

La exchange concentra más del 50% del volumen global y se posiciona como puente entre finanzas tradicionales y cripto, ofreciendo liquidez continua y acceso fraccionado a activos de alto valor.

Ondo Finance, que ya había ganado notoriedad por sus bonos tokenizados, se consolidó como segundo jugador del mercado. Su estrategia apunta a atraer capital institucional mediante productos regulados y respaldados por custodios tradicionales.

La plataforma xStocks se convirtió en el tercer actor clave, con un crecimiento acelerado en usuarios y volumen. Su propuesta de acciones tokenizadas democratiza el acceso a títulos globales, especialmente en mercados emergentes, donde los inversores encuentran una alternativa frente a las barreras de los sistemas financieros locales.

El informe de The Block destaca que el volumen de acciones tokenizadas creció un 15% en apenas un mes, impulsado por la propia demanda de la generación Z y por traders que buscan exposición dolarizada sin recurrir a intermediarios tradicionales. La posibilidad de operar 24/7 y comprar fracciones de acciones facilita su creciente interés.