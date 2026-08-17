La criptomoneda número dos por capitalización tuvo un alza del 0,96% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Este lunes, Ethereum reportó un incremento de 0,96%, ubicándose en u$s1.907,36, con una capitalización de mercado de u$s230.183,61 millones, según las cotizaciones informadas por Binance.

Las criptomonedas alcanzan una capitalización de mercado de u$s2,19 billones este lunes 17 de agosto, con 39.270 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas registró un aumento del 0,90% en las últimas 24 horas. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 58,65%, Ethereum ocupa un 10,50%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 30,85%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al lunes 17 de agosto, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s64.056,50 (1,23%)

Ethereum: u$s1.907,36 (0,96%)

BNB: u$s606,66 (-0,07%)

Ripple: u$s1 (0,12%)

Solana: u$s76 (0,54%)

Cardano: u$s0,17 (-1,46%)

Polkadot: u$s0,76 (-1,30%)

Dogecoin: u$s0,07 (0,46%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el ámbito local, las principales criptomonedas se comercializan en las plataformas argentinas más destacadas a los siguientes valores en pesos este lunes 17 de agosto:

Bitcoin: $102,02 millones

Ethereum: $3,03 millones

BNB: $964.757,43

Ripple: $1.595,04

Solana: $120.817,30

Cardano: $277,60

Polkadot: $1.205

Dogecoin: $111,86

Polygon: $123,98

En otro orden, este lunes 17 de agosto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.584

DAI: $1.586,80

USDC: $1.589,45

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, se ha consolidado como uno de los proyectos más innovadores en el mundo de las criptomonedas.

A diferencia de Bitcoin, que se centra principalmente en ser una moneda descentralizada, Ethereum introdujo la posibilidad de ejecutar aplicaciones descentralizadas (dApps) a través de contratos inteligentes.

Estos contratos permiten que las transacciones y acuerdos se ejecuten automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones, eliminando la necesidad de intermediarios.

El lanzamiento de Ethereum fue posible gracias a una exitosa campaña de financiamiento colectivo en 2014, y su criptomoneda, Ether (ETH), rápidamente se convirtió en una de las más relevantes en el ecosistema blockchain.

Los contratos inteligentes, que son programas autoejecutables, permitieron que Ethereum fuera más allá de las simples transacciones monetarias, abriendo el camino para la automatización de una amplia variedad de procesos en diversas industrias.

Además, Ethereum popularizó el concepto de tokenización, lo que permitió la creación de monedas digitales como las stablecoins y los NFT.

Las stablecoins, cuya cotización está respaldada por activos tradicionales, ofrecen una mayor estabilidad, mientras que los NFT han revolucionado el mercado del arte digital, permitiendo la creación de objetos únicos y coleccionables en forma de tokens.

Otro avance significativo de Ethereum fue la Ethereum Virtual Machine (EVM), que permitió la creación de redes como BNB y Avalanche, basadas en su estructura.

Además, la introducción de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, mejoraron la escalabilidad y el procesamiento de transacciones, permitiendo un mayor rendimiento sin congestionar la red principal.

Ethereum también ha sido un actor clave en el desarrollo de la Web3, una visión de una Internet descentralizada que pone el control de los datos y las transacciones en manos de los usuarios.

Este modelo, que promueve la privacidad, la transparencia y la autonomía, está cambiando la forma en que interactuamos con la red y plantea un futuro donde los intermediarios, como gobiernos y grandes empresas, son reemplazados por tecnologías descentralizadas.