El evento organizado por Fundación Blockchain Argentina contó con paneles sobre adopción cripto, regulación y casos de uso en la formación universitaria

El 2° Foro Blockchain & Universidades de USAL reunió a más de 25 instituciones y referentes cripto, evidenciando el avance del interés académico.

La Universidad del Salvador fue sede del segundo Foro Blockchain & Universidades, un encuentro que colmó su auditorio y confirmó el crecimiento del interés académico argentino por la tecnología blockchain, con la participación de más de 25 instituciones educativas del país y, por primera vez, presencia internacional.

El evento fue organizado por Fundación Blockchain Argentina con el apoyo de Cardano, y convocó a referentes de la industria cripto, autoridades universitarias, empresas y estudiantes para debatir sobre adopción tecnológica, regulación y casos de uso concretos de blockchain en el sistema educativo.

Qué se debatió sobre adopción de blockchain en Argentina

Tras la bienvenida de Romina Cavali, vicerrectora académica y rectora a cargo de la USAL, el presidente de Fundación Blockchain Argentina, Guido Zatloukal, abrió la jornada con una introducción sobre el funcionamiento de blockchain y sus principales aplicaciones.

El panel inaugural, integrado por el divulgador tecnológico Santiago Siri, el CEO del Parque de Innovación Buenos Aires, Yamil Santoro, y el Head of Growth de JusToken, Martín González Raskovsky, puso el eje en el uso masivo de criptomonedas en el país.

Siri planteó una cifra contundente: "Uno de cada cuatro argentinos usa cripto". Santoro asoció ese fenómeno a la inestabilidad macroeconómica y la desconfianza en el sistema financiero tradicional, mientras que González Raskovsky destacó los avances regulatorios de la Comisión Nacional de Valores, aunque advirtió que persisten desafíos en el acceso al crédito en Argentina y la región.

Mauro Andreoli, Country Manager de IOG y embajador de Cardano en el país, resumió el propósito del ecosistema que representa: "Cardano nació bajo un mensaje que me enamoró, el deseo de bancarizar a los no bancarizados".

Cómo avanza blockchain en las universidades argentinas

El interés académico por blockchain no es un fenómeno aislado. Según datos de Chainalysis, Argentina lidera la adopción cripto en América Latina, con el 19,8% de su población usando criptomonedas, un nivel que ubica al país entre los primeros 20 del mundo en ese indicador.

Esa demanda ya se tradujo en programas concretos. En el panel "Blockchain y universidades", moderado por el CEO de Fundación Blockchain Argentina, Roberto Rojas, se presentaron casos de aplicación real:

La secretaria general de la Universidad Católica de Salta, Silvia Álvarez , contó que la institución ya registra en blockchain las notas de sus aproximadamente 40 mil alumnos

, contó que la institución ya Carolina Canessa , de la Universidad Champagnat, presentó el plan estratégico a cinco años de esa casa de estudios, que incluye la enseñanza de blockchain en varias carreras, proyectos de investigación y nodos propios de Ethereum

, de la Universidad Champagnat, presentó el de esa casa de estudios, que incluye la enseñanza de blockchain en varias carreras, proyectos de investigación y nodos propios de Ethereum Celina Páez , de la Incubadora UNCUYO de la Universidad Nacional de Cuyo, describió el pasaje de la difusión y la formación hacia el desarrollo de aplicaciones concretas

, de la Incubadora UNCUYO de la Universidad Nacional de Cuyo, describió el pasaje de la difusión y la formación hacia el desarrollo de aplicaciones concretas Luciana Souto, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USAL, sintetizó el objetivo institucional: "No queríamos esperar que el futuro se defina, sino formar profesionales que tengan capacidad de gestión en ese futuro que es hoy"

Qué otros ejes marcaron el foro de blockchain 2026

El panel "Blockchain Wars", moderado por el cofundador de Fundación Blockchain Argentina, Álex Barros, reunió a representantes de distintas redes.

Diego Gutiérrez Zaldívar, cofundador y CEO de Rootstock Labs, planteó: "Estamos en este punto de inflexión de dejar de hablar de cómo funciona para iniciar a hablar de para qué sirve".

Lucas Macchiavelli, embajador de Cardano, coincidió en que el sector debe avanzar hacia casos de uso reales, mientras que Martín Gütter, de BAF y Hedera, y Leandro Davo, de Ava Labs, remarcaron la maduración de la infraestructura disponible.

El cruce entre blockchain e inteligencia artificial también tuvo su espacio, de la mano de Max Delupi, director del Instituto de Innovación Digital + CiudadanIA, quien mostró aplicaciones orientadas a resolver problemas concretos con ambas tecnologías combinadas.

Con estudiantes, sector privado, comunidades y organismos públicos en la misma sala, Fundación Blockchain Argentina reafirmó su apuesta a formar profesionales capacitados en blockchain y a consolidar la posición del país dentro del ecosistema regional.