Bitwise mantiene su exposición a HYPE pese a la caída del 14% en un mes. El mecanismo de recompras de Hyperliquid es clave. Los detalles

La compra refuerza la apuesta institucional por Hyperliquid, exchange que procesó u$s2,9 billones en 2025 y reinvierte el 97% de comisiones en el token.

El fondo BHYP, que cotiza en la Bolsa de Nueva York desde mayo de 2026, no registra ventas desde julio y utiliza el staking para generar rendimientos.

Bitwise invirtió más de u$s5 millones en HYPE, el token de Hyperliquid, manteniendo su estrategia de acumulación pese a la caída reciente del activo.

Bitwise reforzó su apuesta por HYPE, el token de Hyperliquid, con compras por más de u$S5 millones, pese a la caída del activo en el último mes.

Según datos de Arkham, las carteras vinculadas al Bitwise Hyperliquid ETF (BHYP) no registran ventas desde fines de julio y acumularon tokens durante agosto.

HYPE perdió más de 14% en los últimos 30 días, aunque mantiene una fuerte suba acumulada en 2026. La estrategia de Bitwise, se produce en medio de una corrección del mercado.

El Bitwise Hyperliquid ETF, identificado con el ticker BHYP, comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 15 de mayo de 2026. El producto ofrece exposición directa a HYPE y permite obtener recompensas mediante staking.

El fondo cobra una comisión anual de 0,34% y utiliza la infraestructura de Bitwise Onchain Solutions para administrar el staking de los tokens.

Antes del lanzamiento en Estados Unidos, Bitwise había presentado un producto similar en Europa. El Hyperliquid Staking ETP comenzó a cotizar en Deutsche Börse Xetra en abril de 2026.

Por qué HYPE atrae a los inversores

Una de las principales características de HYPE es su vínculo con la actividad de Hyperliquid. Según un análisis de Coinbase Institutional, el 97% de las comisiones del protocolo se dirige al Assistance Fund, que utiliza esos recursos para recomprar HYPE.

Este mecanismo conecta el crecimiento de la plataforma con la demanda del token. Cuanto mayor sea la actividad y las comisiones generadas por Hyperliquid, mayor puede ser el volumen destinado a recompras.

Hyperliquid se consolidó como uno de los principales exchanges descentralizados de derivados. Bitwise indicó que la plataforma procesó u$s2.9 billones en volumen durante 2025 y concentró cerca del 60% del interés abierto de derivados on-chain.

La acumulación de Bitwise ocurre mientras HYPE atraviesa una corrección, pero también refleja una estrategia de exposición de largo plazo.

El seguimiento de Arkham permitirá observar si el ETF mantiene las compras durante las próximas semanas. De continuar la acumulación, el comportamiento de Bitwise podría convertirse en una señal relevante para otros inversores institucionales.

Por ahora, el mercado combina dos datos: HYPE atraviesa una caída de corto plazo, mientras Bitwise continúa su exposición al token de Hyperliquid.