En las últimas 24 horas, la sexta mayor criptomoneda retrocedió 0,42%. Cómo evolucionaron otras monedas digitales y dólares cripto

Según el panel de Binance, Solana bajó un 0,42% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s75,63 este viernes, con una capitalización de mercado de u$s44.061,88 millones.

CoinMarketCap registra este viernes 14 de agosto un total de u$s2,16 billones en capitalización de mercado para más de 39.239 criptomonedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del -0,78% en las últimas 24 horas. Bitcoin encabeza la participación del mercado con una cuota del 58,38%, seguido por Ethereum con un 10,49%. El resto de monedas captó un 31,12%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este viernes 14 de agosto:

Bitcoin: u$s62.906,26 (-1,04%)

Ethereum: u$s1.880,06 (-0,31%)

BNB: u$s605,95 (-0,34%)

Ripple: u$s1,01 (0,22%)

Solana: u$s75,63 (-0,42%)

Cardano: u$s0,18 (-1,82%)

Polkadot: u$s0,76 (-1,37%)

Dogecoin: u$s0,07 (-0,05%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al viernes 14 de agosto:

Bitcoin: $100,57 millones

Ethereum: $2,98 millones

BNB: $962.686,29

Ripple: $1.599,53

Solana: $120.224,40

Cardano: $285,37

Polkadot: $1.212,60

Dogecoin: $111,07

Polygon: $118,01

Por otra parte, los dólares cripto o stablecoins más usados al viernes 14 de agosto tienen estas cotizaciones en pesos argentinos:

USDT: $1.580,70

DAI: $1.585,13

USDC: $1.581,79

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana es un testimonio de innovación dentro del universo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con vasta experiencia en sistemas distribuidos, Solana se diseñó para superar los problemas de escalabilidad que afectan a redes como Bitcoin y Ethereum.

El corazón del éxito de Solana radica en su algoritmo "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite ordenar las transacciones de manera eficiente antes de ser confirmadas, reduciendo costos y aumentando la velocidad. En comparación con Ethereum, que en su versión original procesaba apenas 15 transacciones por segundo, Solana se destaca por manejar miles, ofreciendo una alternativa más escalable.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana se posicionó como una de las blockchain más rápidas y económicas. Esto atrajo a desarrolladores interesados en aplicaciones descentralizadas, particularmente en áreas como finanzas descentralizadas (DeFi) y NTF, donde Ethereum era criticado por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente debido a su capacidad para ofrecer rendimiento técnico y bajos costos. Aunque Ethereum conserva su posición dominante gracias a su amplia base de usuarios, Solana se ha consolidado como una opción más adecuada para proyectos que requieren rapidez y escalabilidad.

Sin embargo, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. El equipo detrás del proyecto ha trabajado arduamente para abordar estos problemas y mejorar su infraestructura, fortaleciendo su propuesta frente a Ethereum.

En la actualidad, Solana es reconocida como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, posicionándose como un serio competidor en el espacio cripto.